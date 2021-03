Češi vydali Android alternativu aplikace Clubhouse. Zkusíte ji?

Stále se poohlížíte po Android variantě aplikace Clubhouse? Tento aktuální fenomén je zatím oficiálně dostupný pouze majitelům Apple telefonů a tabletů. Na tom se doposud nic nezměnilo. Vývojáři této služby nedávno slíbili, že práce na Android verzi je pro ně momentálně prioritou, nicméně datum vydání neznáme. Co se tedy dá dělat? Pokud vyloženě čekáte na oficiální vydání, můžete jen čekat. Pokud se ale chcete pustit do experimentu, tak v Obchodě Play se nachází Android aplikace Clubhouse lite, která je dílem českého vývojářského týmu. Novinka do oficiální databáze přibyla před pár hodinami.

Aplikace se snaží ze svého vzoru převzít maximální množství prvků včetně designu. Nicméně jelikož je přepracovaná na úplně jinou platformu, pro kterou i autoři originálu své dílo zatím ladí, nefunguje úplně identicky. Například samotnou registraci účtu nebo přidání jiných uživatelů ke sledování doporučují čeští vývojáři provést na zařízení s iOS. Následné přihlašování, poslouchání, mluvení nebo prohlížení dalšího obsahu už funguje.

Nejsme si úplně jistí, jak moc “čistá” je aplikace Clubhouse lite z hlediska různých práv, nicméně na Android přístrojích už je skutečně dostupná. Google s ní tedy při schvalování evidentně zatím neměl problém.

Jaký máte názor na fenomén Clubhouse?

Zdroj: Obchod Play