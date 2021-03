Instagram prý chystá “Clubhouse funkci” a koncové šifrování

Audiochatovací aplikaci Clubhouse, velký fenomén posledních týdnů, se snaží v tuto chvíli napodobit kdekdo. Na vlastní variantě usilovně pracují skoro všichni velcí hráči, včetně třeba Twitteru, a v Obchodě Play je dokonce i neoficiální varianta pro Android, která pochází z ČR. Oficiální vydání androidí verze se také blíží, ale zatím bez jasného termínu. Stihnou to vývojáři Clubhouse dřív, než se s vlastní kopií vytasí někdo další? Zdá se, že do zástupu se nyní reálně staví i Instagram, v jehož aplikaci se objevil náznak funkce připomínající Clubhouse. Společně s tím i stopy po zavádění koncového šifrování pro chatování.

Instagram už na začátku března oznámil příchod Rooms neboli místností pro živé videohovory. Úplně stejně se přitom jmenuje prostor pro audio přenosy i v Clubhouse. Inspirace je tedy zřejmá. Vývojáři Instagramu však podle všeho chtějí své dílo připodobnit populárnímu vzoru ještě víc.

Známý reverzní inženýr Alessandro Paluzzi v aplikaci objevil novou ikonu, která s největší pravděpodobností povede právě k úplně audio komunikaci. Zatímco nyní může autor pozvat do videokonferenčních Rooms tři osoby, u této funkce by to snad mělo být víc. Prostě se nejspíš chystá funkce, která v Instagram aplikaci vytvoří nefalšovanou Clubhouse kopii.

Používáte Instagram? Na co všechno?

Zdroj: XDA