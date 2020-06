Facebook dolaďuje tmavý režim pro aplikaci. Tohle vypadá dobře

Stejně jako v prohlížeči půjde tmavý režim “nahodit” novým přepínačem. Očekáváme, že obdobně jako při spuštění nového designu pro počítače se i na mobilu dočkáme nějaké uvítací zprávy a výběru, zda do něj chceme vstoupit se světlým či tmavým pozadím. Jinak je z obrázků patrné to, o čem se ví už dlouho dopředu. Tmavý režim bude v případě Facebook aplikace respektovat design s tmavě šedou, nikoli černou barvou. Stejně tak jsou zbarveny i ostatní aplikace spadající pod společnost Facebok. WhatsApp je jediný trochu do zelena.

Kromě jiného vzhledu se má aplikace dočkat také nového nástroje pro sledování počtu případů s nákazou Covid-19 v regionech a městech. Vzhledem k rychlosti zavádění takových novinek u nás a také tuzemským limitům pro sdílení podobných údajů bychom se ale divili, kdyby se funkce u nás spustila v potřebnou dobu. Změn dozná také integrovaný Facebook nástroj pro digitální rovnováhu. Objeví se v něm dlaždice, které zpřehlední a rozdělí vygenerovaná data. A kdy se tohoto všeho dočkáme? Odpověď na tuto otázku nejspíš pár lidí zná, ale my k nim nepatříme. Přepnutí aplikace do nového designu může proběhnout velmi rychle a bez předchozího upozornění. Stejně jako u desktopové verze.

