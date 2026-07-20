Google musí otevřít Android konkurenčním AI asistentům. Rozhodla o tom Evropská komise Hlavní stránka Zprávičky Evropská komise nařídila Googlu otevřít systém Android konkurenčním asistentům s umělou inteligencí, jako jsou ChatGPT, Claude nebo Perplexity Rivalové mají získat stejný přístup k funkcím telefonu jako dává Google vlastnímu Gemini Data z vyhledávání má Google začít sdílet od ledna 2027, úpravy Androidu zavést se začátkem léta 2027 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 20.7.2026 14:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Evropská komise ve čtvrtek 16. července vydala dvě závazná rozhodnutí, která mají v Evropské unii otevřít Android konkurenci na poli umělé inteligence. Google bude muset umožnit cizím asistentům přístup k funkcím telefonu, jež si dosud vyhrazoval pro vlastní Gemini, a současně sdílet část dat ze svého vyhledávače. Firma s postupem nesouhlasí a varuje před riziky pro soukromí a bezpečnost. Co přesně musí Google v Androidu změnit? Komise obě rozhodnutí označuje za takzvané specifikační kroky podle nařízení o digitálních trzích (DMA). První z nich se týká interoperability: konkurenční asistenti mají dostat rovný přístup k systémovým funkcím Androidu, které dnes plně využívá jen Gemini. Podle Komise si přitom až 60 procent uživatelů Androidu v Unii nemůže snadno nastavit alternativní službu. Otevřít se má zhruba jedenáct kategorií funkcí. Patří mezi ně spuštění hlasem přes takzvané aktivační slovo (obdoba „Hey Google“), plnění úkolů napříč aplikacemi – tedy třeba objednání taxi, psaní e-mailů nebo zápis do kalendáře – dále proaktivní návrhy, překlad v reálném čase i přístup k modelům běžícím přímo v telefonu, jako je Gemini Nano. Vše má fungovat zdarma, jen s výslovným souhlasem uživatele a napříč celým ekosystémem Androidu, tedy i na zařízeních Samsungu, Xiaomi a dalších výrobců. Co bude Google sdílet z vyhledávání? Druhé rozhodnutí se týká vyhledávání. Google bude muset sdílet část dat, která o dotazech uživatelů sbírá ve velkém měřítku, s konkurenčními vyhledávači i s takzvanými AI chatboty. Data mají projít vícevrstvou anonymizací navrženou ve spolupráci s odborníky na soukromí a v souladu s pravidly GDPR; firma navíc smí provést bezpečnostní posouzení, než je předá dál. Podle Komise má vzniknout také transparentní postup přístupu k datům a férový model zpoplatnění. Google potají nahrál do Obchodu Play záhadnou aplikaci. Chystá s ní kurzor pro Googlebook Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Časový plán je rozdělený. Data z vyhledávání má Google začít sdílet od ledna 2027, úpravy Androidu zavést se začátkem léta 2027 – tedy s příchodem další velké verze systému. Některé detaily, jako souběžné naslouchání aktivačnímu slovu pro více asistentů zároveň, se podle dostupných informací mohou zavést až později. Pokud Google pravidla nesplní, může mu Komise uložit pokutu až do výše 10 procent celosvětového ročního obratu. Jak na rozhodnutí reaguje Google? Google s rozhodnutím nesouhlasí. Podle jeho hlavního právníka Kenta Walkera dnešní krok „ohrožuje ochranu soukromí a bezpečnosti, která je zásadní pro miliony Evropanů“. Firma podle svých slov navrhovala alternativní řešení, Komise ale podle ní nevzala v potaz důkazy o možných rizicích pro uživatele. Proti rozhodnutí se pravděpodobně odvolá, do té doby je ovšem musí plnit. Nařízení o digitálních trzích cílí na největší technologické platformy a Google mezi tyto takzvané strážce (gatekeepers) patří, takže na něj dopadají nejpřísnější povinnosti. Čtvrteční rozhodnutí konkretizuje, jak přesně je má u Androidu a vyhledávání naplnit. Uvítali byste na svém Androidu i jiného asistenta než Gemini? Zdroje: Evropská komise, The Verge, Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android ChatGPT evropská unie Gemini perplexity Umělá inteligence Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Fotky Google dají uživatelům větší kontrolu, chyby AI půjde opravit Libor Foltýnek 10.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 Google se chystá nasadit Gemini na chytré hodinky s Wear OS. Můžeme čekat češtinu? Libor Foltýnek 8.1.2025 Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024