Studio Epic Games chce (stále) mít pro Android vlastní obchod s hrami

Herní studio Epic Games, které stojí například ze extrémně populární FPS střílečkou Fortnite, má prý stále v plánu spustit v ekosystému Android vlastní Store s aplikacemi. Říkáte si, co je na této informaci tak zvláštního? Je to dobrá zpráva pro všechny fanoušky her tohoto studia, kteří znají nedávnou historii jeho hádek s firmou Google. V Epic Games se před lety rozhodli svou žhavou novinku Fortnite distribuovat skrze stahování na webu a ignorovat Obchod Play. Tímto krokem mělo studio ušetřit obrovské peníze, jelikož nemuselo odvádět 30 % výdělků z aplikace právě Googlu za zařazení hry v oficiálním obchodě.

Něco takového se samozřejmě americkému IT gigantovi těžce snášelo a tak trochu v odvetě přišel s odhalením, že distribuce hry není úplně bezpečná. Po několika dalších výpadech a mediálních přestřelkách pak v Epic Games nakonec pro Obchod Play svůj Fortnite uvolnili. Od té doby se vlastně moc neví, jak na tom vztah mezi Epic Games a Google je. Dobré zprávy teď ale přinesl šéf studia Tim Sweeney. V rozhovoru pro Gamespot oznámil, že zájem přinést Epic Games Store i na platformu Android (a také iOS) trvá. Podle jeho slov to pomůže i celému hernímu odvětví. Hlavně to asi pomůže koncovým zákazníkům – hráčům, kteří budou mít k hrám jednodušší přístup.

Patříte mezi hráče Fortnite? Hráli jste tuto hru někdy?

Zdroj: apolice