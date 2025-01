Epic Games začíná rozdávat hry zdarma pro Android a iOS. První dvě můžete mít už teď

Reklama

Platforma Epic Games je mezi hráči oblíbená nejen díky tomu, že nabízí široké spektrum her. Mnozí si ji zamilovali i proto, že pravidelně nabízí hry zdarma. Ale pouze pro počítače. To se teď ovšem mění a Epic Games se rozhodla dostát svému dřívějšímu slibu, že bude rozdávat hry zdarma i pro mobily.

Novou akci spouští právě nyní a s železnou pravidelností bude nabízet vždy 1 vybranou hru měsíčně ke stažení pro Android i iOS. V budoucnu by navíc mělo dojít ke změně frekvence a nová hra zdarma by měla být dostupná každý týden.

První jsou v nabídce už teď

Pokud upřednostňujete hraní na mobilu nebo na tabletu, pak pro vás máme dobrou zprávu. První 2 hry zdarma na Epic Games už jsou k dispozici. Jedná se o tituly Dungeon of the Endless: Apogee a Bloons TD 6. Obě jsou ke stažení zdarma až do 20. února, kdy by je měla nahradit jiná hra na mobil.

Aby Epic Games přilákal více hráčů, přidal na svou platformu také řadu úplně nových her, z nichž některé jsou určené přímo pro Android nebo iOS. A také v samotné mobilní aplikaci došlo k několika zásadním změnám, které mají uživatelům zjednodušit a zpříjemnit její používání.

Kromě klasiky jako je Fortnite, Fall Guys nebo Rocket League Sideswipe, můžete nyní mít třeba:

Evoland 2

Figment 1Out There

Pilgrims

Samorost 2

Samorost 3

Shapez

Super Space Club

There Is No Game

The Grand Mafia (pouze Android)

Uvítáte možnost stahování her zdarma na mobil z Epic Games?

Zdroj: Epic Games