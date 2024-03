Epic Games Store na iOS bude! Apple musí opět ustoupit

Před pár dny Apple zablokoval vývojářský účet Epic Games. Tímto krokem chtěl nejspíše zabránit Epicu v tom, aby měl na iOS svůj vlastní obchod s aplikacemi. Blokací se začala velmi brzy zabývat komise EU. Ta zkoumala zda Apple neporušil nové nařízení DMA. Její rozhodnutí bylo rychlé a jednoznačné.

S informací o odblokování Epicu přišel přímo CEO Epic Games Tim Sweeney prostřednictvím postu na sociální síti X. Vleklý spor o tom zda alternativní platforma s aplikacemi od Epicu na iOS bude či nikoliv, by tak měl být konečně vyřešen.

The DMA went through its first major challenge with Apple banning Epic Games Sweden from competing with the App Store, and the DMA just had its first major victory. Following a swift inquiry by the European Commission, Apple notified the Commission and Epic that it would relent…

— Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) March 8, 2024