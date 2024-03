V návaznosti na nejnovější unijní regulace se videoherní gigant Epic Games odhodlal k oficiálnímu představení svého obchodu s aplikacemi pro mobilní zařízení. K dispozici bude koncem roku nejen pro majitele zařízení se systémem Android, ale dostane se také na jablíčkáře, kteří si jej budou moct nainstalovat na svá zařízení s iOS (a velmi pravděpodobně i iPadOS).

Mobilní verzi Epic Games Store (EGS) světu odhalil generální manažer obchodu Steve Allison, který se ještě předtím pochlubil všemožnými úspěchy platformy. Dle jeho slov je spuštění služby na Androidu a iOS výsledkem několikaletých bojů, jež trvají dodnes a stále ještě neskončily, proti takzvaným gatekeeperům. Zcela evidentně naráží na monopolní praktiky technologických kolosů Google a Apple, které znemožňují férovější a otevřenější distribuci her.

Hlavním tahounem mobilního Epic Games Store, jak Allison sám naznačil, bude battle royale střílečka Fortnite. Společnost nicméně spolupracuje i s řadou vývojářů třetích stran, kteří se rozhodli projekt podpořit. Jak nejspíš tušíte, primárním centrem zaměření jsou videohry – Allison prohlásil, že se EGS díky otevření na mobilech stane první platformou tohoto typu, která spojuje PC, Mac, Android a iOS.

Koncept uživatelského prostředí mobilního EGS, slibujícího spravedlivé podmínky pro vývojáře a úžasné hry pro všechny, byl předveden na snímku, který si můžete detailněji prohlédnout v příspěvku níže. Od finálního provedení se může lišit, ale pro vytvoření základní představy o designu bohatě stačí.

We’re coming to iOS and Android!

Same fair terms, available to all developers, on a true multi-platform store – with amazing games for everyone. pic.twitter.com/TUKlF8PI8A

— Epic Games Store (@EpicGames) March 20, 2024