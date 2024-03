EMUI 14 od Huawei přichází! Jaký Android je uvnitř?

Po velmi dlouhém čekání přichází uživatelské rozhraní EMUI 14

Testovací verze je dostupná pro řadu telefonů Huawei

Google aplikace nečekejte, na ty si počkáme

Huawei ve světě mobilních telefonů už dávno nebojuje o přežití, jeho prodeje výrazným způsobem rostou. Má to ale drobný háček, extrémně úspěšný je výrobce pouze v domovské Číně, kde se například prodeje modelu Huawei Mate 60 Pro počítají v desítkách milionů kusů.

Ještě větší úspěch výrobce očekává od řady Huawei P70, jehož premiéra by mohla proběhnout už příští týden. Na internetu se objevilo minimální množství úniků, pořádné informace dorazily teprve před pár dny, Huawei si svoje vlajkové lodě dobře chrání. Tajemstvím už ale není uživatelské rozhraní EMUI 14!

Jeho představení jsme původně očekávali už v loňském roce, nakonec ale výrobce jeho uvedení posunul až na letošní jaro. Testovací verze už dorazila do prvních mobilních telefonů a můžete si ji prohlédnout v galerii. Co mě zajímalo nejvíce? Samozřejmě, jaká verze Androidu se skrývá uvnitř. Huawei tuto informaci už několik let v telefonech nezobrazuje, k jejímu zjištění to chce nainstalovat některou z aplikací, které kontrolují úroveň API v telefonu. Každá nová verze Androidu přichází s vyšší verzí API. Jakou verzi nabízí EMUI 14?

Nebudeme vás déle napínat, máme zde API 31, což odpovídá Androidu 12. Ačkoliv mám Huawei hodně rád, tohle je prostě zklamání a velká chyba. Chápu, že nemůže používat úplně nejnovější verzi Androidu (pokud mě paměť neklame, je to jedno z omezení v rámci sankcí). Ale co Android 13? Ten už tady s námi je docela dlouho, na obzoru je navíc Android 15. To už není zpoždění o jednu verzi, ale rovnou o verze tři.

Na druhou stranu se musím přiznat, že jsem několik let používal Huawei P40 Pro+, který v sobě měl Android 10. Aktivně jsem jej používal ještě před rokem a neměl jsem pocit, že by mě stará verze Androidu nějak zásadně limitovala. Ve srovnání s absencí Google aplikací a Obchodu Play je z mého pohledu starší verze Androidu vlastně nedůležitá drobnost.

Zpátky k EMUI 14 – z pohledu vizuálních vlastností se od předchozího EMUI 13 odlišuje minimálně a naprosto kopíruje změny, které představil u čtvrté generace HarmonyOS. Možná by měl výrobce opět zvážit, jestli vše nesjednotit pod jedno označení. Evidentně ale výrobce EMUI považuje za zavedenou značku, kterou nechce opustit…

Jak vnímáte Android 12 v EMUI 14?

Zdroj: Vlastní