Zamyšlení: Nedáváme si pod stromeček až moc elektro zbytečností?

Polemika v tomto článku vlastně odporuje hned několika trendům, které mimo jiné i Svět Androida “živí”, nicméně přesně od toho tu rubriku zamyšlení máme. Občas je potřeba otevřít i nepříjemné otázky. Uběhlo několik desítek hodin od Štědrého dne a drtivá většina dárků je už jistě rozbalená. Pojďme se teď věnovat těm, které spadají do kategorie elektroniky. Dostat tzv. “tvrdý” dárek je příjemné. Nejčastěji se v krabici nachází třeba notebook, mobil, hodinky, sluchátka, přenosný reproduktor nebo robotický vysavač. Výjimkou rozhodně nejsou ani televize, počítače, kamery, světla a další spousta produktů, které jsou v dnešní době k sehnání v podstatě na každém rohu a za super cenu. Elektronika pod stromečkem udělá obdarovanému téměř vždy zaručenou radost. Jenže je otázka, na jak dlouho a za jakým účelem.

Elektronika pod stromečkem: Nepřeháníme to?

Jasně, všichni rádi dostáváme elektroniku. My u nás v redakci jsme na ni přímo vysazení a často se nám v rukou střídá velkou rychlostí. Určitě je ale potřeba jednou za čas vystoupit z bubliny a připomenout si, v jak extrémně konzumní společnosti momentálně žijeme. Povánoční “pauza” k tomu přímo vybízí. Stačí se podívat na stav kontejnerů na ulici a pochopíte, o čem je tu obecně řeč. Ale zpět k elektronice.

I když se na nás ze všech stran hnou zprávy o ekonomických problémech (s velkým přimhouřením pomiňme obrovský počet zadlužených lidí) nebo nízkých platech v porovnání se zahraničím, rozhodně se nemáme špatně. A přístup k elektronice nikdy nebyl jednodušší. Koupě slušného počítače je otázkou jedné průměrné výplaty, na běžnou televizi pak stačí polovina. U mobilů je cenový rozptyl obrovský, ale když nemíříte vysoko, stačí vám klidně tři tisíce. Bezdrátová sluchátka se pak dají, nadneseně řečeno, pořídit i za týdenní kapesné školáka.

Vánoce jako festival odložených zařízení

Velmi snadný přístup k obrovské nabídce elektroniky (ale není to samozřejmě jen o ní), se extrémně projevuje právě o Vánocích. S poměrně malým rozpočtem se dá udělat hodně radosti. Ženě telefon za sedm tisíc a hodinky za dva tisíce, dětem mobily po třech tisících a sluchátka po pětistovce. Pro celou rodinu ještě sportovní kameru a robotický vysavač. Spousta těchto položek by dříve stála celou výplatu, dnes se do stejného stropu vejde všechno. Elektronika pod stromečkem zaručeně potěší a Vánoce jsou celkem snadno “vyřešené”. Takový přístup je ale v několika ohledech problematický.

Jedním z kamenů úrazů je zvyk, že se dá elektronika tak snadno pořídit. Pak je totiž mnohem snazší kupovat novou a novou, pokud ta stará nevyhovuje. A to nemusí být zrovna porouchaná, bohatě stačí příchod nového modelu na trh. V tomto začarovaném kolečku jsme (čest výjimkám, ale přiznejme si, že se to většiny z nás týká) chycení celkem spolehlivě. I když podrobně zkoumáme přínosy nového zařízení, často jej pořizujeme ještě ve chvíli, kdy starší slouží. Odložený kus pak míří do šuplíku nebo do sklepa, v lepším případě ke známým nebo do bazaru. Je to nutné? Nedokážeme odolat vábení nových nablýskaných modelů?

Změní se chování spotřebitelů třeba s vyměnitelnými bateriemi?

Konzumnímu chování napomáhá i fakt, že jde většina současné elektroniky velmi obtížně opravovat. Investovat peníze a čas do servisu se jednoduše nevyplatí. Na skládkách či v lepším případě na třídicích linkách pak končí tisíce tun elektroodpadu, který tam být vůbec nemusel. V tomto ohledu je potřeba pochválit snahy států a třeba i EU, že se s opravitelností zařízení snaží něco udělat. Míříme snad správným směrem. Jedním z prvních kroků by mohl být návrat vyměnitelných baterií do mobilů.

Cílem tohoto článku není útok na kohokoli, kdo rád nakupuje (v tomto případě elektroniku). Jen se snaží připomenout, že je dobré to dělat s rozmyslem. Odpovězte si sami: Jak moc se vás týká tzv. konzumerismus? Bylo nutné kupovat veškerou elektroniku, kterou jste kdy sobě nebo jiným lidem pořídili? Jaký reálný užitek z ní byl a nestačila ta předchozí? Jak moc se snažíte staré přístroje udržovat, obnovovat, opravovat nebo alespoň řádně recyklovat?

Týkala se vás letos nějak elektronika pod stromečkem?