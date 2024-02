Společnost Electrolux s. r. o. je výhradním dodavatelem spotřebičů stejnojmenné značky

Kvůli svým protisoutěžním praktikám obdržela od antimonopolního úřadu rekordní pokutu

Rozhodnutí je pravomocné, ke svému jednání se firma přiznala

Společnost Electrolux s. r. o., hrající klíčovou roli v segmentu domácích elektrospotřebičů, dostala od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) mastnou pokutu za protisoutěžní praktiky. Antimonopolní orgán vyměřil částku na rekordních 125 milionů korun, v potaz přitom bral závažnost a časový rozsah jednání.

Electrolux nutil tuzemské prodejce udržovat ceny zboží nad hranicí, kterou sám stanovil, a to nejméně od konce roku 2012 do podzimu 2021. V důsledku toho tak například e-shopy nebo kamenné prodejny nemohly produkty zlevnit v závislosti na skutečné poptávce a dalších faktorech, umožňujících volnou cenovou soutěž mezi prodejci, a dopláceli na to koncoví spotřebitelé, jež museli za spotřebiče ve výsledku utrácet víc. Antimonopolní úřad detaily vysvětlil v tiskové zprávě.

Jednání spočívající v určování cen pro další prodej, jinými slovy zákaz zlevnit zboží spotřebitelům pod stanovenou hranici, mělo dopad na velké množství českých domácností, které mohly v jeho důsledku nakupovat např. lednice, pračky nebo vysavače značek ELECTROLUX, AEG a Zanussi za ceny vyšší, než kdyby mezi prodejci mohla probíhat volná cenová soutěž.

Pro kontrolu cen firma používala například cenové srovnávače, jako je heureka.cz. Celé složení dodavatelského řetězce značek Electrolux, AEG a Zanussi se jí pak povedlo zjistit prostřednictvím distributorů a dalšími nespecifikovanými metodami. Společnost Electrolux s. r. o. je výhradním dodavatelem spotřebičů zmíněných značek a spadá pod rozsáhlejší podnikatelskou skupinu původem ze Švédska.

Vyšetřovatelům ÚOHS se dále povedlo prokázat, společnost Electrolux znemožňovala některým odběratelům velkoobchodní způsob prodeje jednotlivých spotřebičů dalším prodejcům. „Tím se dopustil zakázaných dohod o omezení okruhu zákazníků,“ uvedl úřad.

Sama společnost Electrolux se ke svému jednání, kterým porušovala české i unijní soutěžní právo a v důsledku něhož obdržela pokutu ve výši 125 404 000 korun, přiznala a proti rozhodnutí orgánu nepodala rozklad. Rozhodnutí je tedy považováno za pravomocné již nyní.

„Naši vyšetřovatelé odvedli perfektní práci, když zajistili natolik přesvědčivé důkazy, že účastník řízení s Úřadem spolupracoval, ke všemu se přiznal a v rámci narovnání nerozporoval rekordní pokutu. Je třeba ovšem vyzdvihnout, že právě tato spolupráce umožnila rozkrýt komplexnější jednání a velmi výrazně urychlila celý průběh řízení. Přesto se jedná o nejvyšší sankci za vertikální cenové dohody a současně nejvyšší, u níž proběhlo narovnání a státu tedy nehrozí mnoho let soudních sporů,“ konstatoval místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb, který vyšetřování vedl.

Zdroj: ÚOHS