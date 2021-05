Nestihli jste Sčítání lidu 2021? Mastné pokutě se můžete takto vyhnout…

Nejprve vyplňování online formulářů přes počítač a mobil, pak případně ještě pár dní možnost odevzdání papírového dokumentu. Tak mělo podle původních plánů probíhat sčítání lidu 2021, dokud harmonogram nenarušily startovací technické potíže. Nakonec se nejzazší doba pro elektronické i fyzické odevzdání sjednotila na 11. května. A kdo tento termín sčítání lidu nezvládl splnit, tomu oficiálně hrozí pokuta až 10 tisíc korun. Ledaže… ano, je tu nová prodloužená doba, na kterou jsme po vlastní zkušenosti v redakci narazili.

Původní termín sčítání lidu je pryč a hrozí pokuta. Nebo ne?

Ač se o tom ještě nikde moc veřejně nepíše a samotní úředníci se v situaci neorientují, termíny byly prodlouženy. A to pro vyzvednutí a odevzdání papírových formulářů. Ty elektronické, včetně speciální mobilní aplikace, už byly zastaveny. Pokud ale ještě včas zajdete na poštu či na jiné kontaktní místo Českého statistického úřadu, můžete se hrozbě nemalé sankce vyhnout. Papírové formuláře se budou vydávat do 21. května a až o týden později, tedy 28. května, skončí jejich přijímání.

Jak se na poslední chvíli vyhnout pokutě 10 tisíc Kč?

vyzvednout formulář na poště či kontaktním místě ČSÚ do 21. května vyplnit údaje formulář odevzdat do 28. května na poště

na sběrném místě ČSÚ

vhozením do veřejné schránky

Pokud jste promeškali původní termín letošního sčítání lidu domů a bytů a není vám úplně jedno, že vám kvůli tomu hrozí pokuta až 10 tisíc korun, určitě této poslední příležitosti využijte. Vyřízení už sice nebude tak pohodlné jako třeba z počítače nebo mobilu, ale to už je daň za nedůslednost. Papírové formuláře jsou určeny pro jednu domácnost a zapsat se do něj může až pět osob. Všechny ostatní náležitosti výdeje a příjmu dokumentů by měly být úplně stejné jako doposud, jen se posunuly termíny. Na nově vydaných tiskopisech je dokonce stále uváděno původní datum 11. května.

Jak a kdy jste si poradili s letošním sčítáním?