Google čelí astronomické pokutě z Ruska: Částka přesahuje HDP celé planety

Google má zaplatit pokutu ve výši 2,1 kvintiliardy amerických dolarů

Byla mu uložena už v roce 2020, od té doby roste

Důvodem bylo zablokování propagandistických kanálů na YouTube

Společnost Google se v roce 2020 dostala do křížku s ruským režimem, a to v okamžiku, kdy se rozhodla na YouTube zablokovat kanál Tsargrad TV. Ten vyhodnotila jako propagandistický. Jenže ho provozoval vlivný oligarcha Konstantin Malofejev a tomu se to pranic nelíbilo. Google zároveň zakázal vysílání i kanálu RIA FAN. A po invazi Ruska na Ukrajinu postupoval úplně stejně u dalších 15 kanálů.

Významní ruští oligarchové a další provozovatelé si to ale nenechali líbit a pohnali celou věc k soudu. Ten Googlu obratem vyměřil pokutu. Podle webu RBC šlo o 100 000 rublů. Jenže Google odmítl zaplatit a pokuta tak začala růst – a to tak, že byla každý uplynulý den dvojnásobná.

A jelikož technologický gigant ani po 4 letech nezaplatil, aktuálně jde podle deníku The Moscow Times o částku 2 sextiliony rublů nebo také 2,1 kvintiliardy dolarů. Což je číslice se 33 nulami.

Vedení Googlu si s tím ale evidentně příliš hlavu neláme. “Nedomníváme se, že tyto probíhající právní záležitosti budou mít nepříznivý hmotný dopad,” píše se v poslední účetní uzávěrce Googlu.

Zdroje: Pixabay, RBC, The Moscow Times