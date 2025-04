Zázrak jménem sodík? Nová powerbanka může změnit budoucnost dobíjení

Powerbanky jsou oblíbeným příslušenstvím mnoha z nás. Vyrážíme s nimi na festival, do kempu i na chatu, dokážou doplnit energii mobilu, sluchátkům i notebookům. Ale všechny pojí jedna věc – obsahují lithium-iontové baterie. Právě lithium je ale velmi omezeným přírodním zdrojem, jeho těžba je ekologicky náročná a negativně ovlivňuje životní prostředí. A proto je potřeba do budoucna myslet na jiné alternativy – třeba na sodík.

Na trh nyní vstoupila první powerbanka, která namísto lithium-iontové baterie obsahuje sodíkovo-iontovou baterii. Sodík lze přitom získávat výrazně snadněji a ekologičtěji a mohl by se stát budoucím materiálem baterií. Experimenty s ním začaly už několik dekád nazpět, ale zatím se ve velkém neprosadil. Což ale budoucnost může změnit.

Výkonná, ale těžká

Tato powerbanka s názvem Na Plus pochází z dílny výrobce Elecom, který se specializuje na různorodé příslušenství. Uvedl ji zatím pouze v Japonsku a o dalším rozšiřování se nevyjadřuje. Každopádně jde ale o velmi zajímavý výrobek. Pyšní se kapacitou 9 000 mAh, zvládne fungovat jak ve velkých horkách, tak i v silných mrazech, a podporuje rychlonabíjení Power Delivery.

Na Plus má port USB-C s výkonem až 45 W a USB-A s výkonem až 18 W. Naplno ji dobijete za 2 hodiny a stav nabití signalizuje LED dioda. Nevýhodou je tady ale hmotnost. Sodíkové baterie totiž nemají takovou hustotu jako lithiové, takže powerbanka je poměrně těžká. Její hmotnost je 350 gramů. Aby byla lehčí, musela by být výrazně větší, což by ale bylo nepraktické.

Výhodou sodíkových baterií je ovšem jejich dlouhá životnost. Powerbanku Na Plus lze dobít až 5 000krát. Kdybyste ji tak dobíjeli každý den, bude vám (teoreticky) sloužit dalších více než 13 let.

Nevýhodou tady kromě hmotnosti je snad jen cena. Ta je o něco vyšší než u běžných powerbank. V Japonsku se prodává za 9 980 jenů, což je asi 1 500 Kč.

Zdroj: The Verge, Elecom