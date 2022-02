Dynamické barvy z Material You míří nově do těchto mobilů

Společnost Google oficiálně oznámila, do kterých konkrétních telefonů se systémem Android 12 brzy vyrazí dynamické barvy v rámci vizuálního prostředí Material You. Nový designový styl přinesl do mobilních zařízení několik nových prvků, z nichž právě na různé situace reagující barvy poutají nejvíce pozornosti. Původně byl kompletní arzenál Material You dostupný jen v Pixel telefonech, nyní ale míří do dalších mobilů.

Do těchto mobilů nyní míří dynamické barvy v Material You:

Samsung Galaxy S22

OnePlus 9 Pro

OPPO Find X3 Pro

Vivo IQOO 7 Legend

Xiaomi Mi 11

Google při zavádění spolupracuje přímo s výrobci a v první vlně je podle všeho domluvený s firmami Samsung, OnePlus, OPPO, Vivo a Xiaomi. V přiloženém náhledovém obrázku je vidět, jak bude v těchto telefonech vypadat dynamické zabarvení menu v aplikaci Gmail. U Google aplikací jsou již barvy zapracovány, u jiných aplikací se musí o případnou reakci designu na tapetu postarat jejich vývojáři.

Zmíněný seznam pochopitelně představuje teprve první vlnu a další modely telefonů budou následovat. Jak se nedávno ukázalo, Google už pro další verze Androida (nebo samotné Material You) chystá i rozšířené palety nových odstínů.

Jak se vám líbí barvy v Material You?

