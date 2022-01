Barvy ve dvanáctce prý nestačí. Android 13 dostane další

Pokud bychom měli vybrat jednu věc, kterou se systém Android 12 radikálně odlišuje od svých předchůdců, tak je to rozhodně jeho vizuální stránka. Decentní a hranatý material design nahradil styl Material You, který se snaží všemožnými způsoby dynamicky pracovat s barvami a navíc k tomu přihodil i zaoblené rohy oken či různě vytvarované widgety prvky. Pokud máte pocit, že pestřejší už to být nemůže, jste na omylu. Android 13 bude mít podle všeho další barvy, které se mohou na různých místech systému objevit.

Řeč je o čtyřech paletách, které budou nastavitelné jako téma. Nově definované barevné škály nesou v kódu připravovaného systému označení TONAL_SPOT, VIBRANT, EXPRESSIVE a SPRITZ. První jmenovaný podle všeho obsahuje současné odstíny z Androidu 12, zatímco druhý přidá několik doplňkových akcentů pro pár barev.

EXPRESSIVE bude z hlediska odstínů nejbohatší, přičemž přítomny budou i barvy, které se nenacházejí na pozadí. Hodně prostoru má dostat fialová. SPRITZ bude naopak nejvíce ořezaný, téměř monochromatický.

Co říkáte na nově chystané barvy pro Android 13?

Zdroj: acentral