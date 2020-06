YouTube Music dál dohání konkurenci. Aplikace doporučí podobnou hudbu

Jednou z nejvíce chválených funkcí celosvětově nejpopulárnější hudební streamovací služby Spotify je inteligentní doporučování skladeb. Obrovská databáze písniček, jejich hudební i “papírové” charakteristiky a hlavně špičkový algoritmus umožňují Spotify nabízet uživatelům k poslechu skladby, které jsou podobné tomu, co již mají v kolekci či dříve poslouchali. Oblíbenosti takové funkce jsou si vědomi i vývojáři konkurenčního YouTube Music. Proto se pokoušejí stejné nástroje implementovat i do hudební verze této světoznámé služby. Sekce pro doporučené a podobné skladby budou mít v YouTube Music několik podob.

Už nyní jsou v aplikaci dostupné různé playlisty, které sdružují písničky stejného rázu. Například relaxační, energické, tréninkové či pro dobré soustředění. Mnohem zajímavější ale bude novinka, která se teprve chystá. Ta má v YouTube Music do nové karty řadit doporučené skladby, které jsou podobné tomu, co uživatel poslouchá (poslouchal). V této nové sekci by mělo fungovat dvojí scrollování. To vertikální bude klasicky načítat další kladby od vybraného umělce. V horizontálním bude k dispozici panel pro prohlížení podobných autorů a jejich písniček. Novinka byla objevena v aplikaci YouTube Music verze v3.65, ale zatím není dostupná plošně. Jsme zvědaví, jak bude fungovat.

Vyhovuje vám doporučování obsahu ve streamovacích služách?

Zdroj: apolice