Chcete si koupit první dron? DJI má skvělé novinky pro začátečníky, snáz se ovládají a už je seženete i v Česku Hlavní stránka Zprávičky DJI uvádí na trh zbrusu novou řadu dronů Lito, která cílí primárně na začínající piloty Základní model Lito 1 stojí v Česku 8 590 Kč, prémiový Lito X1 vychází na 10 590 Kč Oba drony váží pod 249 gramů a pyšní se všesměrovou detekcí překážek pro bezpečný let Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.4.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Létání s dronem patří mezi stále oblíbenější koníčky, ale cesta začátečníka bývá nezřídka bolestivá – ať už jde o nákupní investici, nebo první kolizi se zídkou či větví stromu. Značka DJI se tyto bariéry rozhodla bourat novou řadou tvořenou modely Lito 1 a Lito X1. Obě zařízení mají pilotům nováčkům ulehčit vstup do světa leteckého natáčení díky všesměrové detekci překážek a zároveň nepřekročit magickou hranici 249 gramů, s kterou v EU odpadá nutnost absolvovat pilotní zkoušky. Novinky navíc již stihly dorazit na pulty českých obchodů s poměrně dostupnými cenami. Pod magickou hranicí 249 gramů DJI Lito 1: dostupný vstup do světa leteckého natáčení DJI Lito X1: prémiová verze s LiDARem Inteligentní letové režimy zvládne i laik Cena a dostupnost v Česku Pro koho Lito série dává smysl? Pod magickou hranicí 249 gramů Hmotnost pod 249 gramů je pro oba modely klíčovým parametrem, který jim otevírá dveře nejméně regulované kategorie v rámci evropské legislativy. Drony této váhové třídy totiž spadají do podkategorie A1 a třídy C0, takže jejich piloti nemusejí absolvovat žádné zkoušky ani odborné kurzy, což je pro začátečníky obrovská úleva. Registraci u Úřadu pro civilní letectví je samozřejmě nutné si vyřídit, protože oba drony disponují kamerou. Po složení se navíc Lito 1 i Lito X1 vejdou do batohu, takže je snadno vezmete s sebou na cestu. DJI Lito 1: dostupný vstup do světa leteckého natáčení Levnější z dvojice, DJI Lito 1, sází na 1/2palcový CMOS snímač s efektivním rozlišením 48 Mpx a světelností objektivu f/1,8. Dron nahrává 4K video při 60 snímcích za sekundu, zpomalené záběry ve 4K při 100 FPS a pořizuje fotografie až v 8K rozlišení. Pro tvůrce obsahu na sociální sítě nechybí vertikální natáčení v rozlišení 2,7K, u nějž nemusíte řešit úpravu poměru stran ve střihači. Bezpečnost má na starost všesměrový systém detekce překážek fungující v osvětlení od 5 luxů. Dron tak vnímá překážky ve všech směrech včetně horního a dolního, díky čemuž výrazně redukuje riziko nárazu při manévrování. Se standardní baterií Intelligent Flight Battery zvládne vydržet ve vzduchu až 36 minut a přenos obrazu přes technologii DJI O4 dosahuje v kvalitě 1080p při 60 FPS na vzdálenost až 15 km v normách IC (v evropských CE normách pak 8 km). Dražší sourozenec DJI Lito X1 jde ve specifikacích ještě o level výš. Základní stavební kámen tvoří větší 1/1,3palcový CMOS snímač s 48 Mpx a světlejší clona f/1,7, která dobře poslouží za horších světelných podmínek. Navrch přibylo HDR video s dynamickým rozsahem až 14 EV a desetibitový formát D-Log M určený pro pokročilé barevné korekce v postprodukci. V praxi to znamená, že s Lito X1 pořídíte výrazně kvalitnější materiál než s levnějším modelem. Zásadní předností Lito X1 je ovšem přední LiDAR snímač, který doplňuje standardní všesměrovou detekci překážek. Díky této dvojici senzorů dron podstatně přesněji vnímá své okolí a zvládá se vyhýbat překážkám i ve složitějších prostředích, která by optické kamery mohly vyhodnotit nespolehlivě. DJI zároveň osadilo dron 42GB interním úložištěm, takže nemusíte hned po vybalení řešit microSD kartu. Přenos přes Wi-Fi 6 stáhne celých 42 GB dat zhruba za 14 minut. Velkou pomocnou rukou pro nováčky je sada chytrých letových režimů, kterou najdeme identickou u obou modelů. Funkce ActiveTrack dokáže sledovat pohybující se objekt rychlostí až 12 m/s, takže snadno natočíte sebe při běhu, cyklistice nebo lyžování. QuickShots s předdefinovanými pohyby (Dronie, Rocket, Circle, Helix) automaticky provedou efektní záběr jedním klepnutím. Dále tu jsou MasterShots (automatický střih podle typu scény), Hyperlapse pro časosběrné video a Panorama pro 180°, širokoúhlé i sférické snímky. Pokud si na ovládání netroufáte, DJI nabízí aplikaci DJI Simulator pro Android i iOS, v níž si můžete nacvičit let ve virtuálním prostředí. Příjemnou bezpečnostní pojistkou je funkce Return to Home (RTH), která v závěrečné fázi umí kopírovat původní trasu letu – to je užitečné hlavně v oblastech se slabým GPS signálem, například mezi vysokými budovami. Odolnost vůči větru do rychlosti 10,7 m/s (necelých 39 km/h) pak přispívá ke stabilnímu letu i v méně ideálních podmínkách. Cena a dostupnost v Česku Oba drony z řady Lito jsou na českém trhu již k dispozici, například prostřednictvím e-shopu Alza. Celý přehled dostupných variant s cenami vypadá následovně: DJI Lito 1 (DJI RC-N3): 8 590 Kč DJI Lito 1 Fly More Combo (DJI RC-N3): 11 990 Kč DJI Lito X1 (DJI RC-N3): 10 590 Kč DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3): 14 590 Kč DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2): 16 990 Kč DJI Lito X1 Fly More Combo Plus (DJI RC 2): 18 990 Kč Balíčky Fly More Combo vždy obsahují sadu tří baterií, nabíjecí hub a další příslušenství, což ocení zejména tvůrci plánující delší natáčecí výjezdy. Varianty s ovladačem DJI RC 2 navíc disponují integrovaným displejem, takže se obejdete bez chytrého telefonu. Speciální Fly More Combo Plus verze Lito X1 přichází s baterií Intelligent Flight Battery Plus, která prodlužuje dobu letu až na 52 minut. Tato varianta však váží 340 gramů a v EU tak spadá do třídy C1, což s sebou nese přísnější pravidla pro létání – pilot již musí složit online zkoušku a získat osvědčení. Pro koho Lito série dává smysl? Nová řada Lito cílí primárně na začátečníky, cestovatele a tvůrce obsahu pro sociální sítě, kteří chtějí pořizovat kvalitní letecké záběry bez zkušeností s náročnějším pilotováním. Levnější Lito 1 za 8 590 Kč dává smysl pro ty, jimž stačí standardní 4K video a chtějí investovat co nejméně. Dražší Lito X1 za 10 590 Kč pak osloví náročnější tvůrce, kteří ocení větší snímač, HDR s 14 EV rozsahem, 10bitový D-Log M pro postprodukci i přední LiDAR zvyšující bezpečnost letu. Na druhou stranu, profesionální tvůrci s vyššími nároky budou chtít spíše sáhnout po řadách DJI Mavic nebo Air, které nabízejí větší snímače, lepší objektivy a pokročilejší funkce. V rámci samotného začátečnického segmentu také stojí za zmínku DJI Neo 2 od 239 €, který váží pouhých 151 gramů a disponuje stejnou všesměrovou detekcí překážek včetně LiDARu, ale s menším 1/2palcovým 12Mpx snímačem. Pokud si tedy vybíráte svůj první dron, volba se bude odvíjet hlavně od rozpočtu a nároků na obrazovou kvalitu – cenovka přes 10 tisíc už na úrovni Lito X1 není pro každého, ačkoliv za daný balík schopností jde o zajímavou nabídku. Který z nových dronů DJI Lito vás zaujal více? Zdroje: DJI (1, 2, 3) Prodává se už i v Česku Jakub Kárník 1.8.2023 DJI Spark recenze: Malý a výkonný dron za rozumnou cenu David Trlica 8.11.2017 Malý DJI Mini SE míří na globální trh. Co říkáte na cenu? Jakub Kárník 25.7.2021 DJI Mini 3 je nový kompaktní dron s velmi lákavou cenou Jakub Kárník 11.12.2022 Vejde se vám do kapsy? DJI chystá maličký dron, levný však nebude Adam Kurfürst 1.8.2024