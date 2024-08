Vejde se vám do kapsy? DJI chystá maličký dron, levný však nebude

DJI zřejmě připravuje naprosto maličký dron

S označením Neo byl nový model certifikován v USA

Podle experta by se vám mohl vejít do kapsy

Čínský expert na drony DJI má v přípravě novou hračku, která by mohla zaujmout především začátečníky nebo milovníky kompaktních létajících strojů. Model s označením DJI Neo může vážit naprosté minimum a teoreticky by se vám mohl vejít i do kapsy. Že by ale šlo o bůhvíjak levného společníka, se pravděpodobně říct nedá.

Žádné detaily o DJI Neo zatím nejsou oficiálně potvrzené a vychází se tak především z uniklých materiálů. Bystří uživatelé platformy X například zpozorovali certifikaci amerického úřadu FCC, který jednak prozradil jméno dronu, ale také 1 435mAh kapacitu jeho baterie.

Znalec Weiliang Zhang se na základě toho domnívá, že by DJI Neo mohl vážit pouze 169 gramů. Současně odhaduje, že dron bude možné složit a díky kompaktním rozměrům byste ho mohli být schopni vměstnat i do kapsy. Nevýhodou maličkého těla s nižší kapacitou baterie však bude výdrž – Zhang počítá s 15minutovou dobou letu při použití jednoosého gimbalu.

Přestože nemáme k dispozici žádné oficiální rendery, DJI Neo už byl dost možná spatřen při testovacím letu. Video, které jej může zachycovat, zveřejnil na X známý leaker OsitaLV.

Spark back to life in a Mavic form? pic.twitter.com/V9B19qb5R2 — OsitaLV (@OsitaLV) July 25, 2024

Navzdory kompaktnějšímu zpracování se DJI Neo žádné výrazně nižší cenovky nedočká. Ve Spojených státech by dle dalšího úniku mohl vyjít na 329 dolarů, tedy asi 7 700 korun v přepočtu.

