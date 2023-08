Společnost DJI právě představila nástupce dronu Air 2S

Ten přináší teleobjektiv, slušnou výdrž baterie a kvalitní 4K video

České ceny začínají na 27 990 Kč

Společnost DJI představila v dubnu dron Mavic 3 Pro a nyní se pochlubila s dalším modelem – DJI Air 3. Ten se pyšní mimo širokoúhlé kamery také teleobjektivem, nabídne ale také solidní video a slušnou výdrž na jedno nabití.

Dvojice nových 48 Mpx kamer a 10bitové 4K video

DJI Air 3 se chlubí duálním kamerovým systémem, který tvoří širokoúhlý snímač a teleobjektiv. Oba mají rozlišení 48 Mpx a velikost 1/1,3 palce. Ačkoliv jsou tedy snímače o něco menší (Air 2S měl 1palcový CMOS senzor s rozlišením 20 Mpx), novinka vynikne díky světelnosti f/1,7, který zajistí dostatečnou kvalitu i za zhoršeného světla.

Novinka by měla nabídnout také skvěle vypadající video a to díky možnosti nahrávat 10bitový záznam v HLG a novém profilu D-Log M, který nahradil původní D-Log a měl by lépe pracovat s HDR. Maximální rozlišení se zastavilo na 4K v až 100 snímcích za sekundu bez ořezu.

Vyhýbání se překážkám a DJI OcuSync 4.0

Jedním z klíčových faktorů pro bezpečný let a zachycení kvalitních záběrů je schopnost vyhýbat se překážkám. DJI Air 3 je vybaven všesměrovým vyhýbáním, které funguje dozadu, dopředu, do stran, nahoru a dolů, což minimalizuje riziko kolize s předměty. Díky nejnovější technologii DJI OcuSync 4.0 máte navíc zajištěn stabilní a spolehlivý přenos signálu až na vzdálenost 20 km.

DJI Air 3 nabídne skvělou výdrž baterie

DJI Air 3 je vybaven baterií s kapacitou 4 241 mAh, což představuje výrazný skok oproti jeho předchůdci, modelem Air 2S. Ten měl 3500mAh baterii a ve vzduchu vydržel maximálně 31 minut. Díky většímu akumulátoru vydrží DJI Air 3 až 46 minut.

DJI Air 3 – Cena a dostupnost

Základní verze DJI Air 3 s ovladačem DJI RC-N2 je dostupná v Česku za 27 990 Kč. Pokud však preferujete rozšířený balíček Fly More Combo, který obsahuje stejný ovladač a dvě dodatečné baterie, musíte z peněženky vytasit 33 990 Kč, nejvyšší balíček Fly More Combo s ovladačem DJI RC 2 a 5,5palcovým 1080p displejem vychází na 38 990 Kč.

Zdroj: GSMArena