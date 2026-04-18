DJI představilo Osmo Pocket 4 s 1palcovým snímačem a 4K/240fps! Známe české ceny Hlavní stránka Zprávičky DJI po třech letech představilo nástupce oblíbené kapesní kamery Osmo Pocket 3 Novinka má 1palcový snímač, 4K video až při 240 FPS a vestavěné úložiště s kapacitou 107 GB Cena v Česku startuje na 12 990 Kč za základní balení Standard Combo Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 18.4.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Když DJI v roce 2023 uvedlo na trh kapesní kameru Osmo Pocket 3, vznikl z ní velmi oblíbený nástroj v rukou vlogerů, cestovatelů i tvůrců obsahu na sociálních sítích. Nyní po třech letech přichází generace čtvrtá, která si bere to nejlepší z předchůdce a doplňuje to o pár citelných vylepšení. Osmo Pocket 4 oficiálně vstupuje na český trh a startovní cenovka 12 990 Kč ho nepřekvapivě řadí mezi prémiovější kapesní kamery na trhu. Nový snímač, nový objektiv, 4K ve 240 snímcích Větší a jasnější displej, nové tlačítko zoomu Konec věčného shánění paměťových karet Cena, balíčky a Američané s prázdnou Nový snímač, nový objektiv, 4K ve 240 snímcích Klíčovou novinkou je kompletně přepracovaný palcový CMOS snímač s ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 20 mm a clonou f/2,0. Přestože velikost čipu zůstala na úrovni Pocket 3, DJI slibuje lepší světelnost a hlavně dynamický rozsah až 14 EV, což jsou hodnoty, které by ještě před pár lety stačily na poloprofesionální kameru. Ke slovu se pochopitelně dostává i 10bitový profil D-Log, takže záběry zvládnou nasměrovat i náročnější uživatelé do barevně laděné postprodukce. Kamera nově podporuje natáčení 4K videa s frekvencí až 240 snímků za sekundu, což znamená osminásobný plynulý zpomalený záběr v plném rozlišení. U klasického záznamu se dostanete na 4K při 24, 25, 30, 48, 50 nebo 60 FPS. Fotografové ocení 37megapixelové snímky s rozlišením 7 680 × 4 320 px a podporou DNG RAW formátu. Bezztrátový dvojnásobný zoom funguje ve 4K, čtyřnásobný pak v rozlišení 1080p. Větší a jasnější displej, nové tlačítko zoomu Další významnou změnou je dvoupalcový OLED displej s rozlišením 556 × 314 pixelů a maximálním jasem 1 000 nitů. Oproti předchůdci, kterému stačilo „jen“ 700 nitů, jde o citelný posun, který oceníte hlavně při natáčení venku za jasného slunce. Displej se navíc dokáže otáčet mezi orientací na šířku a na výšku, což z Pocket 4 dělá ideálního společníka pro tvůrce obsahu na TikTok i YouTube. KOUPIT DJI OSMO POCKET 4 DJI doplnilo ovládání o nové fyzické tlačítko zoomu – jedním stiskem přepnete mezi 1× a 2× náhledem, dvojstiskem aktivujete 4× přiblížení. K dispozici je také samostatné tlačítko pro vlastní přednastavení, které spustíte podržením, a pětisměrný joystick s nastavitelnou rychlostí. Z chytřejších funkcí stojí za zmínku ActiveTrack 7.0, který nově dokáže sledovat objekty i při 4× zoomu, a režimy Spotlight Follow a Dynamic Framing pro automatickou kompozici záběru. Konec věčného shánění paměťových karet Asi nejpraktičtější novinkou je vestavěné úložiště s kapacitou 107 GB. Kdo někdy nahrával 4K materiál na slabší microSD kartu a sledoval, jak se kamera zoufale dusí kvůli pomalému zápisu, ten ví, že tohle je velká věc. Přenos dat do počítače probíhá rychlostí až 800 MB/s prostřednictvím přiloženého USB-C kabelu. Kamera samozřejmě umí spolupracovat i s běžnou microSD kartou až do kapacity 1 TB, ale poprvé v této řadě nemusíte nutně nic dokupovat. KOUPIT DJI OSMO POCKET 4 O bezdrátové připojení se postará Wi-Fi 6 a Bluetooth LE 5.4. Baterie s kapacitou 1 545 mAh slibuje až 240 minut záznamu v 1080p při 24 FPS – realita při natáčení 4K bude pochopitelně mnohem skromnější. Naštěstí lze akumulátor dobít z nuly na 80 % za 18 minut, plné nabití zabere zhruba půl hodiny, ovšem k dosažení těchto časů potřebujete 65W nabíječku, kterou si DJI nechává platit zvlášť. Cena, balíčky a Američané s prázdnou V českých obchodech naleznete Osmo Pocket 4 ve dvou variantách. Základní Standard Combo za 12 990 Kč obsahuje samotnou kameru, USB-C kabel, držák gimbalu, řemínek na zápěstí, rukojeť se závitem 1/4″ a přepravní pouzdro. Pro vážnější tvůrce obsahu je tu Creator Combo, ke kterému DJI přibalí bezdrátový mikrofon DJI Mic 3, přídavné světlo, širokoúhlý objektiv a malý stativ Osmo Mini. Zaujala vás nová DJI Osmo Pocket 4, nebo si vystačíte se smartphonem? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie.