DJI vytáhlo těžký kalibr: Avata 360 má 1" senzor, LiDAR a brutální video

DJI Avata 360 má 1" senzor, LiDAR a brutální video

Drony DJI řady Avata si získaly oblibu především mezi nadšenci do FPV létání, kteří ocení kompaktní konstrukci s integrovanými chrániči vrtulí. Nová generace DJI Avata 360 však přináší zásadní posun – spojuje imerzivní FPV zážitek s možnostmi 360° natáčení. Pro tvůrce obsahu to znamená, že z jediného letu mohou v postprodukci vytvořit více různých záběrů s libovolným úhlem pohledu. Na našem trhu je novinka již k předobjednání od 18 290 Kč. Vlajková kamera s 1" snímačem Stabilní přenos a bezpečný let Inteligentní funkce pro natáčení Letové vlastnosti a výdrž Ceny a dostupnost v Česku Vlajková kamera s 1″ snímačem Srdcem DJI Avata 360 je dvojice snímačů s obrazovou plochou odpovídající 1″ CMOS senzoru. Díky velkým pixelům o velikosti 2,4 μm a podpoře HDR zachycuje dron záběry s vysokým dynamickým rozsahem. V režimu 360° natáčí 8K video při 60 fps nebo pořizuje 120Mpx fotografie v rozlišení 16K. Uživatelé mohou mezi režimem 360° a klasickým Single Lens plynule přepínat – ten druhý nabízí natáčení ve 4K při 60 fps ve stylu původní Avaty. Interní úložiště o kapacitě 42 GB pojme přibližně 30 minut 8K záznamu. Přenos souborů do telefonu zajišťuje Wi-Fi 6 s rychlostí až 100 MB/s – gigabajt dat tak stáhnete za 10 sekund. Stabilní přenos a bezpečný let Dron využívá přenosový systém O4+ s živým náhledem v rozlišení 1080p při 60 fps a teoretickým dosahem až 20 km. K ovládání slouží buď klasický ovladač DJI RC 2, nebo kombinace brýlí Goggles 3/N3 s pohybovým ovladačem RC Motion 3 pro imerzivní FPV létání. Bezpečnost zajišťuje LiDAR v přední části dronu, který v režimu 360° umožňuje všesměrovou detekci překážek – a to i při nočním natáčení. Integrované ochranné oblouky kolem vrtulí pak chrání jak samotný dron, tak okolí. Přední čočka kamery je navíc vyměnitelná, takže případné poškození nemusíte řešit servisem. Inteligentní funkce pro natáčení DJI Avata 360 nabízí několik režimů automatického sledování. ActiveTrack 360° automaticky volí optimální mód – Standard udržuje konstantní vzdálenost od objektu, zatímco Cycling rychleji reaguje na zatáčky. Funkce Spotlight Free zamkne pohybující se objekt a asistuje s pohybem kamery, takže i bez zkušeností pořídíte dynamické záběry. Režim FPV gimbal přidává přirozený náklon do všech letových režimů pro dramatičtější vzhled záběrů. Postprodukci usnadňují aplikace DJI Fly a DJI Studio, případně plugin pro Adobe Premiere. Letové vlastnosti a výdrž Dron váží 455 gramů a dosahuje maximální rychlosti 64,8 km/h. Doba letu činí až 23 minut. Podle klasifikace EASA spadá do třídy C1 s kategorií provozu A1, což umožňuje létání v blízkosti lidí. Nabíjecí hub podporuje rychlé PD nabíjení a paralelní dobíjení více baterií současně. Ceny a dostupnost v Česku DJI Avata 360 je na českém trhu k předobjednání například na Alze. Základní varianta s ovladačem DJI RC 2 vychází na 18 290 Kč. Rozšířené sady Fly More Combo s trojicí baterií, nabíjecím hubem a taškou stojí 23 690 Kč – a to jak ve verzi s ovladačem RC 2, tak v kombinaci s brýlemi Goggles N3 a pohybovým ovladačem RC Motion 3. Dodávky by měly začít 23. dubna 2026. Pro koho tedy Avata 360 je? Především pro tvůrce obsahu, kteří chtějí spojit kreativitu 360° natáčení s adrenalinem FPV létání. Cena kolem 18 tisíc za základní sadu není nízká, ale odpovídá vlajkové výbavě s 8K kamerou a LiDAR senzorem. Zdroje: DJI (1, 2) Autor: Adam Kurfürst, publikováno: 27.3.2026