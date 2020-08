Revoluce u displejů pro řadu Huawei Mate? Poslední spekulace to tvrdí

Během pár týdnů by mělo čínské Huawei ukázat světu nové modely mobilů z řady Mate. S největší pravděpodobností půjde o “standardní” variantu Mate 40 a také vylepšenou verzi Mate 40 Pro. K telefonům zatím neuniklo příliš parametrů a některé, třeba ty o procesorech, pocházejí dokonce víme přímo od výrobce. Teď má ovšem známý tipér @RODENT950 na svědomí spekulace kolem obrazovek těchto telefonů. Displeje Huawei Mate 40 a Mate 40 Pro mají mít údajně oba maximální frekvenci 90 Hz a zahnuté okraje.

Tyto dva parametry, pokud budou nakonec skutečně potvrzeny, by byly pro řadu Mate revoluční. Na takovou úroveň obnovovací frekvence a k zaobleným hranám se obrazovky v telefonech z této série nikdy nedostaly. Přední strana zmíněných mobilů by tedy letos (a možná i do budoucna) mohla blízce připomínat “bratrské” modely z řady P40. Zmíněné displeje má v Huawei Mate 40 i Mate 40 Pro doprovodit moderní čipset Kirin 9000 vyráběný u společnosti TSMC. U ní ale začne 15. září platit zákaz další spolupráce s Huawei a pak je otázkou, co se dál bude s produkcí nových čipsetů do mobilů této značky dít. Ve vzduchu už nějakou dobu visí spolupráce s MediaTekem a do hry se nedávno vložil i Qualcomm.

Co říkáte na spekulace kolem displejů pro Mate 40 mobily?

Zdroj: IGP