Společnost Huawei nadále značně ovlivňuje embargo ze strany USA, kvůli kterému nemůžou obchodovat s americkými společnostmi. Pocítit jsme to mohli například u absence Google Play služeb v nových Huawei a Honor zařízeních. Velice brzy by se mohl objevit další problém. Huawei přiznal, že zásoby součástek pro výrobu vlastních čipsetů dochází a řada telefonů Huawei Mate 40 může být poslední, ve které uvidíme čipset Kirin. Ostatní výrobci čipsetů to však vidí i jako příležitost. Uvidíme tak brzy Qualcomm v Huawei telefonech?

Čipsety Snapdragon v Huawei telefonech můžou být brzy realitou

Qualcomm je americká společnost, takže není zrovna jednoduché docílit spolupráce s Huawei. Qualcommu by se však hodil silný partner, který prodá desítky telefonů ročně. Začalo tak lobování u americké vlády s jediným cílem – získat výjimku pro obchodování s Huawei.

Qualcomm tvrdí, že Huawei může v brzké budoucnosti uzavřít partnerství s jinými výrobci čipsetů, konkrétně se mluví o dvou společnostech – Samsung a MediaTek. V obou případech jde o asijské společnosti, na které se embargo USA nevztahuje. V poslední době se spekuluje hlavně o MediaTeku, který by od příštího roku mohl dodávat čipsety Huawei a Honor telefonům. Pokud k tomu dojde, tak Qualcomm odhaduje, že by přišel až o 8 miliard dolarů ročně. A to jsou peníze, které by se rozhodně hodily, obzvlášť v případě, že Qualcomm přijde o partnerství se Samsungem. Už delší dobu se totiž mluví, že v následujících letech korejská společnost přejde ve svých zařízeních kompletně na vlastní Exynos čipsety a odstřihne tak Snapdragony.

Qualcomm v Huawei telefonech na druhou stranu není nic neobvyklého. V minulosti tyto dvě společnosti už několikrát spolupracovaly, hlavně tedy u telefonů nižší a střední třídy. Vlajkové modely Huawei a Honor používaly výhradně Kirin čipsety. Brzy se to však může změnit.

Chtěli byste čipsety Qualcomm v Huawei telefonech?

Zdroj: gsmarena.com