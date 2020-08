Poslední výzkumy společností IDC, Canalys a Counterpoint odhalují, že Huawei prodal ve druhém čtvrtletí roku 2020 nejvíce chytrých telefonů ze všech výrobců. Takové vítězství si zaslouží oslavy, ovšem USA společnosti stále hází klacky pod nohy. Nyní musí mít totiž firmy používající americké technologie povolení na používaní čipsetů Huawei. Řada Mate 40 tak zřejmě bude poslední, která bude používat Kirin čipsety.

Mate 40 bude poslední řada s čipsety Kirin

Firma TSMC potvrdila, že již nepřijímá žádné nové objednávky na výrobu čipsetů od společnosti Huawei. A co to znamená? Že se přestanou čipsety Kirin vyrábět. Generální ředitel obchodního oddělení firmy Huawei, Yu Chengdong sdělil, že výroba čipsetů Kirin se ukončuje k datu 15. září. Dříve se spekulovalo o tom, že Huawei přesune výrobu čipsetů do SMIC, ovšem společnost si nakonec není jistá kvalitou a tak výrobu úplně ukončuje.

Chengdong označil tuto skutečnost za obrovskou ztrátu. Kirin 1020 má být tak vůbec posledním čipsetem z dílny Huawei. Ty se objeví v řadě Mate 40 a možná ve vlajkových tabletech. Tento čipset je vyráběn skrz 5nm proces. V nadcházejících telefonech Huawei mají tikat čipsety Snapdragon od Qualcommu.

Uvítáte Snapdragon čipsety v Huawei telefonech?

Zdroj: phonearena.com