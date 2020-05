Kde Huawei vezme další procesory? Řeší se větší spolupráce s MediaTek

Nedávné prodloužení obchodních restrikcí ze strany USA a hlavně zpřísnění některých dalších licenčních podmínek pro výrobce zapříčinilo, že byla čínská firma Huawei odstřižena od dodávky čipů od firmy TSMC. Ta pro ni dosud vyráběla procesory do vlajkových telefonů a ještě jich pár udělá v rámci narychlo odeslané objednávky. Pak ale asi opravdu bude s tímto obchodním spojením konec. Co tedy dál? Jak se zdá, společnost Huawei v prvé řadě rozšíří spolupráci s výrobní firmou MediaTek, která pro čínského giganta doposud vyráběla čipsety jen do telefonů nižší a střední třídy.

Jeden z největších výrobců telefonů na světě prý už dokonce zvýšil objednávky u taiwanské firmy o 300 %. MediaTek tak má povýšit od “průměrných” čipsetů k těm vlajkovým. To je pro firmu určitě dobrá zpráva, ale i výzva. Zatímco experti polemizují, zda je továrna vůbec takovou poptávku pokrýt, Huawei si evidentně od nového kontraktu slibuje zmírnění dopadů přísných opatření. Velmi brzy asi uvidíme, zda nějak pomůže, když Huawei rozšíří spolupráci právě s firmou MediaTek. Možná se obrátí ještě i na další továrny, není v lehké situaci.

Myslíte, že Huawei nějak zvládne pokrýt kompletní výrobu čipů?

Zdroj: Gizmo