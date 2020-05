Huawei možná přijde o dodávku čipů. Čína řeší odvetu proti firmám z USA

Zdá se, že americko-čínská obchodní “válka”, která se točí hlavně kolem známé kauzy firmy Huawei, vygraduje do dalších rozměrů. Je to jen pár hodin, co prezident USA Donald Trump pro firmu prodloužil dosavadní restrikce o další rok až do května 2021. To je ovšem jen základ, ve vzduchu teď podle všeho visí hlubší problémy. A to pro obě strany (státy) v tomto konfliktu. Huawei dost možná čeká odstřižení od dodávky čipů od firmy TSMC, v jejíž továrně se produkují jádra pro velké množství telefonů této značky. Spojené státy hodlají překazit spolupráci mezi čínskou a taiwanskou firmou prostřednictvím speciálních a přísných licencí. Evidentně mají tu pravomoc a také chuť. Čína mezitím začala chystat vlastní nařízení, které má evidentně jako odveta omezit lokální pravomoci a také společenský obrázek některých firem z USA.

Restrikce by se mohly údajně týkat třeba společností Apple, Qualcomm, Cisco nebo Boeing. Připravovaný čínský dokument žádné firmy nejmenuje, ale zmíněné značky prý zaznívají v interní komunikaci. Záměr konkrétně definuje, že na seznam budou zařazeny “zahraniční organizace, jednotlivci a společnosti, které blokují nebo přerušují dodavatelské řetězce nebo přijímají diskriminační opatření a jejichž jednání ohrožuje podnikání čínských společností i globálních spotřebitelů a společností.” Dokument čínského ministerstva obchodu dodává, že takové firmy budou “čelit nezbytným právním a správním opatřením a čínská veřejnost bude v rámci snížení rizika před těmto firmami varována.”

Odveta v souboji Čína versus USA by tedy měla přijít v podobě nařízení, jehož význam ale není zatím úplně jasný. Jestli půjde jen o výstražné “bu bu bu” ve smyslu antireklamy, nic velkého se stát nemusí. Případná blokace obchodních vztahů nebo prodejů součástek by ale mohla paradoxně znamenat velký problém i pro čínské firmy a obyvatele. Odstřižení Qualcommu by jistě nepotěšilo Xiaomi, které dává čispety od této firmy do mnohých svých telefonů. A například iPhony jsou v Číně stále považovány za výsadní přístroje nejen pro smetánku. I u Boeingu a Cisco by asi zaplakaly obě strany. Těžko ale říci, zda by čínská vláda zašla až tak daleko.

Co myslíte, že Čína plánuje udělat?

Zdroj: Gizmo, Gizmo