Stalo se vám, že potřebujete soubor nějak uspořádat, ale nevíte, kterou složku vybrat?

Hodilo by se vám, kdyby Disk Google uměl umístit soubor do více složek zároveň?

Google pracuje na kategoriích souborů, které přesně toto umožní

Říkáte si, na co nějaké kategorie, když máme složky? Ano, něco na tom bude, ale co když máte soubor se vstupenkou do divadla na dovolené v Itálii? Patří do složky vstupenky, dovolená, nebo Itálie? Kdyby tak šlo umístit soubor do více složek najednou, napadne vás. A přesně k tomu budou sloužit kategorie. Připadá vám to povědomé? Jasně, něco podobného nabízí už dlouho Gmail.

Ano, jde to vyřešit více složkami a vytvářením zástupců, ale kategorie mně přijdou elegantnější. Jediné, co není jasné, jak se to bude synchronizovat s počítačem.

Štítky

Dovolím si malou vsuvku. Google Disk umí už dnes něco, čemu se říká štítky. Má to dva háčky a jeden pořádný hák: počet štítků je omezený a nemůžete si je jen tak měnit jako v Gmailu nebo v Keepu. Nastavuje je správce. A to je ten hák – tahle věc nefunguje v běžných účtech, ale pouze v Google Workspace.

Aby to bylo ještě veselejší, ve výchozím stavu jsou štítky vypnuté.

Představujeme Kategorie

Google na kategoriích teprve pracuje. První náznaky byly nalezeny ve zdrojovém kódu aplikace pro Android. Zdá se, že se jedná se o zcela novou funkci, která nebude omezena pouze na uživatele Workspace, ale bude k dispozici uživatelům osobních účtů.

Tato funkce v podstatě umožňuje umístit konkrétní soubor do různých kategorií. Funkce „Kategorie“ je trochu podobná výše zmíněné funkci štítky, ale není omezena na uživatele Workspace. Zde je rychlý pohled na snímky obrazovky funkce v aplikaci pro Android na Disku Google.

Které kategorie?

Disk Google vám umožní vybrat si z 12 kategorií. Zde jsou (neodvážím se překládat):