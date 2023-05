Gmail obsahuje nové překážející reklamy. A lidi právem zuří

Aby mohla společnost Google nabízet řadu svých produktů úplně bezplatně, bere si od uživatelů namísto peněz na oplátku něco jiného. Například data o jejich chování, případně pozornost při zobrazování reklam. Existují přitom méně i více otravná místa, kde se inzerce objevuje. A s tím se mění i vnímání a tolerance ze strany příjemců. Jedno místo, které aktuálně začala americká firma pro reklamy testovat, je extrémně kontroverzní. Jde o Gmail, přičemž řeč není jen o nějakém bočním banneru, ale o dost matoucí inzerci přímo mezi zprávami.

V populárním e-mailovém klientovi zobrazuje americký gigant reklamy již několik let. V různých regionech s různou intenzitou. A na různých místech v aplikaci či na desktopu. To, k čemu se uchýlil nyní, ale vyvolalo celkem očekávanou negativní reakci.

As a person who works very hard to keep my email in check, I am absolutely INCENSED that Gmail is just putting random ads in my inbox now??? pic.twitter.com/5LompTLLPL — rosemary h (@rohallma) May 3, 2023

Reklamy již nejsou zobrazovány pouze v sekci “Promoakce” nebo v horní části seznamu zpráv, ale rovnou v Inboxu mezi běžnými zprávami. A to ještě v podobě, která odpovídá tvaru běžné zprávy, takže je snadné si ji splést s přijatou poštou. Drobné označení “Ad” (“Reklama”) moc výrazné není. Podobně jako u nedávné změny ve vyhledávání, kde se Google také vydal cestou větší dezorientace uživatelů.

yo @gmail, how to get these ads out of my inbox feeds? This is such a shitty experience. pic.twitter.com/EsyxzxcZ3h — olivia ✨ (@oliviahoskin) May 3, 2023

Zatím není jasné, jak velká skupina uživatelů tuto novinku vidí a zda nejde o krátkodobý omezený test. Nicméně už jen z reakcí na Twitteru jde znát, jak moc je tato změna lidem proti srsti. “Jsem naprosto znechucená, že Gmail teď dává náhodné reklamy do mé schránky???”, “Tohle by mělo být nelegaální. Vraťte reklamy nahoru” nebo “Jak se mám zbavit těchto reklam v příchozích zprávách? Tohle je taková sra*ka,” jsou jen některé z reakcí.

.@gmail @Google this should be illegal. Put the ads back at the top pic.twitter.com/F7LJuZgxhH — Connor Marshall (@Marshallc6) May 3, 2023

Zdroj: 9to5, foto: Freepik