Doby, kdy Google vyhledávač jasně odlišoval reklamy od skutečných výsledků vyhledávání, jsou skoro pryč. A to i přesto, že se touto praxí společnost dlouhé roky chlubila v rámci péče o pohodlí a přehled uživatele. Před několika dny však v desktopové verzi vyhledávání spustila nový design, který zaplacený a skutečně vyhledaný obsah generuje do téměř nerozpoznatelných podob. V mobilní verzi byl tento vizuální styl nasazený již během loňského roku. Troufáme si ale říct, že tam nezpůsobí takové množství zejména mylných kliknutí. Desktopová stránka s vyhledáváním se teď v podstatě stala jednolitou plochou s modrými titulky a tmavým textem.

Jedinou grafickou odlišností jsou malinkaté ikonky serverů (favicony), které v případě reklamy nahrazuje tučné označení Ad. Reklamy v Google vyhledávání se tímto stávají nejhůře rozpoznatelnými v historii. Nutno podotknout, že v angličtině je výsledek mnohem horší než v češtině. V lokalizovaném prostředí se namísto “Ad” objevuje “Reklama“.

Last year, our search results on mobile gained a new look. That’s now rolling out to desktop results this week, presenting site domain names and brand icons prominently, along with a bolded “Ad” label for ads. Here’s a mockup: pic.twitter.com/aM9UAbSKtv

— Google SearchLiaison (@searchliaison) January 13, 2020