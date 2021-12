Našli jste pod stromečkem váš úplně první mobilní telefon se systémem Android? Nebo jste na toto prostředí zvyklí a spíš jen přemýšlíte, jaké aplikace teď zvolit pro základní úkony v něm? Pokud vyloženě nepatříte mezi odpůrce amerického giganta Google (jehož dílem nicméně samotný Android je), máme pro vás tipy na jeho aplikace, které usnadní běžné používání telefonu. Třeba si za ně časem najdete náhradu (zkušenější čtenáři mohou poradit v komentářích), nicméně hlavně díky možnosti používání s jedním Google účtem je dobré je vyzkoušet…

Základní Google aplikace pro používání Android mobilu

Gmail. Mobilní verze světoznámého e-mailového klienta, který kromě posílání a přijímání zpráv v Google účtu nabízí také správu pošty z jiných služeb, na které jste zvyklí. Aplikace momentálně umožňuje používat mimo jiné také integrovaný Chat, Místa (skupinové místnosti) a čerstvě dokonce i videohovory. A co je také důležité: Gmailová adresa představuje základní přihlašovací a identifikační údaj pro celý Google ekosystém.

Mapy Google. Mapová aplikace, která vám umožní místa nejen vyhledávat, objevovat či hodnotit, ale také se k nim prostřednictvím navigace dostat za použití různých dopravních prostředků či pěšky. Využívá k tomu například i data dalšího giganta jménem Waze. Mapy od Googlu se hodí i pro snadné sdílení polohy, pokud chcete někomu ukázat, kde se nacházíte. Na území ČR má nicméně tato aplikace velmi silnou konkurenci hlavně v podobě nástroje Mapy.cz od Seznamu, který můžeme doporučit na turistické a cyklistické vyhledávání navigování.

Fotky Google. Nástroj, jehož primárním posláním je ukládání pořízených fotografií a videí do cloudu pro archivaci, sdílení (jiným lidem i do jiných zařízení) a zálohování. Nedávno se nepříjemně změnila pravidla pro (ne)placené používání, ale i tak jde stále o špičku v této oblasti. Mobilní aplikace navíc nabídne kromě ukládání také zajímavé možnosti editování. Nedávno se například objevilo velmi efektivní retušování objektů v pozadí.

Další Google apka má půl miliardy instalací. Možná ji máte a ani to nevíte čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Chrome. Světově nejpoužívanější webový prohlížeč má pochopitelně také svou mobilní podobu a nabízí obrovské množství základních i pokročilých funkcí. Chrome je někdy podmínkou pro spuštění některých vychytávek pro celý systém. Zatímco dříve byl přímým konkurentem browseru od Microsoftu (dříve Internet Explorer, nyní Edge), v dnešní době už s ním sdílí jádro Chromium, na jehož vývoji se obě firmy podílí. Do stejné skupiny patří třeba i prohlížeče Vivaldi či Brave, ale každý se od základního kamene vydává trochu jinou cestou.

Google Chrome: Fast & Secure Google LLC

Disk Google. Extrémně populární cloudová služba na vytváření a sdílení dokumentů, kterou využívají jak běžní uživatelé, tak i celé školy či firmy. Díky integraci do dalších Google nástrojů jde v podstatě i o centrální úložiště pro soubory z různých zdrojů. Společně s Fotkami a Gmailem ukrajuje při ukládání dat z bezplatného volného prostoru, který je případně možné zvětšit přes službu Google One.

Překladač Google. I když mu jde s ohledem na kvalitu překladu v poslední době po krku opravdu hodně schopný Deepl, mobilní verze Překladače je stálicí mezi nástroji pro převodu mezi různými jazyky. A to nejen v podobě běžného vkládaného textu, ale i prostřednictvím obrázků nebo diktování.

Kalendář Google. Spousty uživatelů jej rovnou používají, aniž by tušili, že je od Googlu. To nic nemění na tom, že jde o velmi praktický nástroj pro správu událostí a částečně i úkolů. Také těží z šikovného propojení s ostatními službami a neustálého zavádění vychytávek.

Fotoaparát Google. Jestli je Google Kalendář nenápadný a rovnou brán jako základní součást systému bez přemýšlení, kdo jej vyvinul, tak tady to platí dvojnásob. Nicméně “Google Camera” je výkladní skříní americké firmy a největší sílu ukazuje hlavně v telefonech Pixel. Pokud k tomuto Fotoaparátu náhodou nemáte oficiálně přístup z Obchodu Play, rozhodně doporučujeme jej zkusit najít v některém z vhodných módů.

Google Keep. Proč s sebou nosit zápisník na drobné úkoly či jednoduché kresby, když něco tak banálního můžete zanést do chytrého telefonu? A navíc sdílet pro náhled či společné úpravy s dalšími lidmi? Přesně to dělá prostý, ale velmi šikovný pomocník Keep, který zvládne třeba i zaznamenat diktované poznámky.

Google Keep - Notes and Lists Google LLC

Google Pay. Jestliže má váš mobil NFC modul, velmi pravděpodobně v něm bude možné nainstalovat pomůcku Google Pay, se kterou můžete přidat virtuální podobu vaší platební karty a u pokladen platit bezkontaktně telefonem. Služba obecně usnadňuje i online platby na webech a dnes se dá zapnout pro ještě jednodušší placení i v hodinkách.

Mobilní Gmail má funkci, po které jste “jistě” velmi toužili čtení: 1 minuta ( uložit na později ) čtení: 1 min. uloženo uložit na později 1 min. uloženo

Android Auto. Bonusová aplikace, která nese jméno celého systému a je zodpovědná za přenos obrazu a interakcí mezi uživatelem a mobilem na displej vozidla. Oficiálně funguje i v ČR a například i v nejnovějších autech Škoda.

Hit the road with Android Auto’s new look

Zařadili byste mezi tipy jiné Google aplikace?