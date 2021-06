3 tipy: Jak šetřit či zvětšit úložiště ve Fotkách Google?

Jak už od nás či přímo z oznámení od provozovatele pravděpodobně víte, populární aplikace a služba Fotky Google změnila od 1. června pravidla pro ukládání do jejího úložiště. Ta nová ve zkratce říkají, že i méně kvalitní snímky se budou nově započítávat do volné kapacity. Běžný uživatel s Google účtem má na fotky (ale třeba i na přílohy v Gmailu nebo dokumenty na Google Disku) prostor o velikosti 15 gigabajtů. Někteří lidé se kvůli zmíněné změně pravidel rozhodli službu úplně opustit a hledat alternativu. Pokud ale máte Fotky Google nadále v oblibě, určitě by vás zajímaly možnosti, jak se dá kapacita šetřit a případně oficiálně navýšit.

Kapacita úložiště ve službě Fotky Google – 3 rady pro správu

Ukládejte fotky v nižší kvalitě

Jak už bylo zmíněno, i méně rozměrné a objemově menší snímky se nově započítávají do celkové kapacity. Je tedy dobré se zamyslet, jak “velké” fotky potřebujete v úložišti mít. Snížením kvality, která je v základním formátu v pohodě použitelná na sociální sítě nebo do zpráv, si logicky zajistíte prostor pro více kusů. Volbu v aplikaci najdete v nastavení (profilová fotografie vpravo nahoře) pod položkami Nastavení fotek > Zálohování a synchronizace > Velikost nahrávaných souborů. Novinka jménem “Úsporný režim” představuje ukládání snímků v rozlišení 16 Mpx a videí v kvalitě 720p.

Nechejte si od Fotek doporučit snímky ke smazání

Stejně jako mnohé další aplikace od Googlu i Fotky dokáží pomocí strojového učení a umělé inteligence poznat, co se zhruba na snímcích nachází a zda třeba nejsou rozmazané. A také ví, jak často jste je později otevřeli nebo jinak využili. Jednoduše řečeno má tento nástroj celkem dobrý přehled o tom, který obsah je tak nějak na vyhození, protože zabírá místo zbytečně.

Víte, kolik vám zbývá místa? Google zavedl i odhad zbývajícího času, po který vám úložiště ještě vydrží. Najdete jej buď přímo v aplikaci, nebo na adrese se speciálním přehledem.

Nástroje pro doporučené mazání najdete vpravo dole na kartě Knihovna. Položka Správa úložiště v nastavení vám navíc i řekne, kolik místa zabírají například snímky obrazovky nebo právě rozmazané fotky.

Google pohřbívá další aplikaci. Možná ji máte taky v mobilu čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Zaplaťte si větší úložiště

Když při změně pravidel zaznělo, že končí něco, co bylo dříve zadarmo, vyvolalo to pochopitelně pozdvižení. Při pohledu na oficiální ceník služby Google One, skrze kterou je možné zaplatit si právě větší úložiště pro aplikace této americké firmy, to ale není žádná velká hrůza. Například první dva tarify za 600 Kč (100 GB) či 700 Kč (200 GB) za rok jsou poměrně štědré nabídky. Za zvážení stojí hlavně v případě, kdy využíváte komplexní balík více Google aplikací a služeb.

Jak budete dál (ne)používat Fotky Google?