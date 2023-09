Discord dnes dopoledne postihl obří výpadek

Uživatelům se zobrazuje hláška, že byli zablokováni

Chyba se týká jen počítačů, na mobilech by měl Discord fungovat bez problémů

Dnes dopoledne zaznamenala platforma Discord celosvětový výpadek. První výpadky serverů začali uživatelé hlásit asi v 11:30 našeho času, od té doby míra hlášení stoupá. V tuto chvíli neexistuje žádné řešení, jak problém vyřešit.

Discord postihl celosvětový výpadek

Web discordstatus.com chybu potvrzuje, na vině jsou prý chyby v API, konkrétnější ale server není. Nám platforma, kterou využíváme pro redakční komunikaci přestala fungovat asi ve 14:30, zajímavé však je, že není k dispozici pouze na počítačích, mobilů se (alespoň v našem případě) problém netýká. Pokud nyní spustíte aplikaci ve Windows a macOS, objeví se vám chybová hláška “Sorry, you have been blocked, You are unable to access discord.com” což není pravda. Nikdo vás nezablokoval, jde zkrátka o výpadek.

Pro komunikaci tedy doporučujeme využít nějakou jinou službu do doby, než Discord situaci napraví. Výpadek se opravdu týká velkého množství uživatelů, na webu downdetector bylo v průběhu dnešního odpoledne zaznamenáno několik tisíc stížností, lidé o problémech diskutují také na Redditu a sociální síti X (dříve Twitter).

