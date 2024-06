Seznam.cz nefunguje! Češi se nedostanou k e-mailům, mapám ani vyhledávači

Seznam je českou nejnavštěvovanější stránkou

Poskytuje služby vyhledávače, map, e-mailu a další

Po aktualizaci datového centra ho postihl výpadek

Nefungují stránky Seznamu. Týká se to hlavní stránky s vyhledávačem, Map, e-mailu… Nelze si přečíst, co je nového, nic najít a co je nejhorší, nejde zkontrolovat e-maily.

Seznam aktualizoval datová centra, ale něco se tentokrát nepovedlo a akce, kterou běžně provádí za provozu, skončila pohromou. Hlavní stránky se sice někdy načtou, jindy skončí textovou chybou.

Seznam o problému ví a pracuje na opravě.

Aktualizace: Seznam pomalinku ožívá. Titulní strana nabíhá, ale ukazuje špatné datum. A zatímco ještě před chvilkou se při pokusu o zobrazení e-mailu zobrazila chybová hláška, nyní už se emaily načítají.

špatné datum

Vyjádření Seznamu

Seznam zveřejnil krátké oznámení na sociální síti X:

V současné době evidujeme výpadek našich služeb v důsledku plánované odstávky datového centra. Naši kolegové již usilovně pracují na návratu do normálu. Omlouváme se za vzniklé problémy a děkujeme za trpělivost. — Seznam.cz (@seznam_cz) June 25, 2024

Titulní strana stále ukazuje špatné datum, Mapy se ani nenačítají, e-maily ale už vypadají funkční.



Aktualizace 15:20: Seznam již funguje, služby naběhly naplno kolem 15. hodiny.

Zdroj: vlastní, X