Komerční banka zažívá třetí výpadek služeb v krátké době

Jednou šlo o plánovanou odstávku, poslední dva jsou ale neplánované výpadky

Banka se omlouvá na Facebookovém profilu, klienti zuří a hrozí odchodem

Facebooková zeď jedné z největších českých bank začíná vypadat monotónně. Střídají se na ní oznámení o plánovaných odstávkách s omluvami za neplánované výpadky.

V pátek 7. června 2024 trval výpadek prakticky celé odpoledne, banka zveřejnila vyjádření na Facebooku až pozdě odpoledne:

Dnes se situace opakuje. Do mobilního bankovnictví se nedá přihlásit a pokud se vám to povede, nevidíte zůstatky. Banka už zveřejnila omluvu na Facebooku, stačí to ale? Pod příspěvky jsou desítky naštvaných reakcí, lidé hrozí odchodem od banky.

Komerční banka má v Obchodě Play tři aplikace pro běžné klienty. Starou aplikaci doplněnou klíčem a novou KB+ pro nové klienty, přičemž slibuje postupný přechod na novou aplikaci pro všechny. Nová aplikace už v sobě zahrnuje i klíč.

Jestli problémy s dostupností v posledních dnes souvisí s přechodem na KB+ nebo mají původ jinde, v této chvíli nevíme.

Zdroj: vlastní, Facebook