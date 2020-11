Bezpečnostní společnost Kaspersky Labs odhalila nový virus na Android zvaný Ghimob. Tento virus napodobuje legitimní aplikace a snaží se sledovat a získávat uživatelská data. Jeho cíl je přitom jasný – bankovnictví a kryptoměny. Dle nejnovějších informací se navíc virus objevil už i v České republice. Je třeba být tedy velmi opatrný.

Android virus Ghimob

Virus má za cíl vzbudit ve vás důvěru a přimět vás k instalaci malwarových aplikací. Tím by měl útočník okamžitý přístup k vašim aplikacím. Virus by vám následně za vašimi zády lezl do aplikací mobilních bankovnictví či kryptoměn a snažil se peníze převést. Na internetu je dle webu Tech Times více než 150 aplikací, které mohou být potenciálně nebezpečné. Virus Ghimob byl prý vytvořen konkrétní skupinou lidí, která má mimochodem na svědomí třeba malware Astaroth Windows, který dělá to stejné, akorát na počítačích s operačním systémem od Microsoftu.

Ghimob se prý nejčastěji objevuje v internetovém prohlížeči jako reklama. Můžete v ní spatřit jména jako Google, Adobe či WhatsApp a to proto, aby ve vás vzbudil důvěru. Jestliže na vás tedy na internetu vyskočí okno, které se bude ohrazovat názvy jako Google Defender, Adobe Flash Update, WhatsApp Updater či Messenger Updater, dejte ruce pryč. Virus vám ale může přijít také e-mailem.

Jaký virus jste měli ve svém telefonu vy?