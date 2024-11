Z umělé inteligence se stal trend, na který v dnešní době narážíme prakticky všude. Postupně ovládla snad každou on-line službu a neustále se rozšiřuje do dalších, aby uživatele oprostila od nudných či zdlouhavých rutinních úkonů.

Umělé inteligenci se již mnohokrát podařilo šokovat svět. Poprvé se tak stalo při uvedení nástroje ChatGPT a posléze třeba při představení generátorů videí Sora. Právě na tvorbu doslova dechberoucích videí, a to dokonce zcela zdarma, se snaží důvěřivce nalákat podvodníci. Přimějí je k instalaci počítačového programu a následně jim ukradnou osobní údaje.

Nový druh podvodu koluje sociální sítí X a podrobněji jej popsal bezpečnostní expert vystupující pod jménem g0njxa (na jeho příspěvek upozornil server BleepingComputer). Útočníci prostřednictvím reklam na X cílí nejen na uživatele s Windows (malwarem Lumma Stealer), ale také na zařízení s macOS (malwarem AMOS).

Watch out for Fake AI apps spread via X apps sharing #Lumma Stealer and #AMOS

editproai[.]pro (Windows)

editproai[.]org (MacOS)

Admin panel -> proai[.]club/panelgood/

Detonation: https://t.co/52oG73zrtP

details thread👇👇👇 https://t.co/o36tmiTP4s

— Who said what (@g0njxa) November 15, 2024