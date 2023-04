Operátoři O2 a T-Mobile mají výpadek sítě

Problémy mají lidé po celé republice

Mobilní operátory T-Mobile a O2 zasáhl dnes okolo 18:00 poměrně velký výpadek mobilních sítí. Uživatelé nemají mobilní signál, nelze odesílat ani SMS a používat mobilní data. Nám problémy u O2 začaly někdy okolo 18:15 a přetrvávají až doteď a web vypadky24 potvrzuje, že nejde o nic lokálního.

Na tomto webu se můžete dočíst o zkušenostech uživatelů, přičemž nové přibývají prakticky každou minutu: “Praha NEJDE VŮBEC VOLAT! Kdy bude odstraněno?”, “Nefunguje internet, sms ani volání. 37701, Jindřichův Hradec”, stěžují si lidé. Někteří z nich chtějí dokonce vypovědět služby: “Kompletní výpadek mobilních dat. Miluju o2 tohle je po několikáté během posledních pár měsíců, zítra přejdu ke konkurenci. Už mě to nebaví platit obrovské pálky za něco co nefunguje neomezeně, tak jak si to platím. Chlumčany 334 42 Plzeň jih”

Jeden z informujících sdělil, že mu pomohlo přepnout telefon do 2G módu. Internet je prý sice nepoužitelný, ale minimálně se může dovolat kam potřebuje. Na webu se můžete dočíst o výpadcích, které zasáhly v podstatě celou Českou republiku. Další informace o výpadcích se můžete dočíst na webech jako například downalarm.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

Zasáhl vás výpadek také?

Zdroj: vlastní, vypadky24