Skvělé Deus Ex GO normálně stojí 180 Kč. Nyní je na Google Play zdarma

Poté, co jsme viděli na Google Play zdarma hry Lara Croft GO a Hitman GO od Square Enix přichází zdarma také třetí titul s tímto přídomkem – Deus Ex GO. Normálně za něj přitom zaplatíte 180 korun. O jakou hru se jedná a má smysl ji stahovat?

Sérii Deus Ex můžeme znát z počítačů a konzolí. Díly jako Human Revolution či Mankind Divided jsou opravdovými mistrovskými díly, kde se mimo jiné podíváme také do futuristické Prahy. Celá hra má cyberpunkový nádech a v hlavní roli zde hrajete za kybernetického agenta. GO verze převádí herní prvky z této RPG série do tahové logické hry a funguje to výborně.

Deus Ex Go Review

Skvělý grafický kabátek, dobře nadesignované úrovně i poměrně vysoká obtížnost dělá z této hry jednou z těch vůbec nejlepších v celé GO sérii. Rozhodně byste ji neměli minout, navíc teď, když je zcela zdarma.

Vyzkoušíte Deus Ex GO, když je zdarma?

Zdroj: Google Play