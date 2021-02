Už víme, kdy ostrý HarmonyOS 2.0 vyrazí do prvního Huawei mobilu

Čínská společnost Huawei oznámila bližší datum finálního zavedení vlastního operačního systému HarmonyOS 2.0 do svých telefonů. Ostrá podoba tohoto prostředí vyrazí do prvního mobilu oficiálně v dubnu 2021. Půjde o před pár hodinami představený ohebný model Mate X2. Firma tím dosáhne významného milníku, který přijde po dlouhých měsících útrap v souvislosti s americkými obchodními restrikcemi. Huawei vyvíjí HarmonyOS zejména proto, že nemůže bez Google služeb a aplikací naplno využít potenciál Androida.

O dalších mobilech, které by měly tento nový systém v plné verzi dostat, se zatím jen spekuluje. Do testování byly nicméně v Číně zapojeny modely P40 nebo Mate 30 společně s tabletem MatePad Pro. HarmonyOS již delší dobu běží v hodinkách či domácích IoT prvcích, teď přichází řada na telefony. Během letošního roku chce údajně Huawei vpravit svůj nový systém do 300 až 400 milionů zařízení. Otázkou samozřejmě je, jakou část budou představovat mobily a v jakých regionech. Datum finálního zavedení HarmonyOS do telefonů známe, na další podrobnosti si nicméně ještě počkáme.

Jakého přijetí se asi HarmonyOS dočká?

Zdroj: hcentral