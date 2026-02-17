Krásný Wi-Fi router za tisícovku! Tenhle podporuje Mesh sítě a je optimalizován skrz AI Hlavní stránka Zprávičky D-Link M30 je dvoupásmový WiFi 6 router (AX3000) s podporou Mesh sítě a AI optimalizací S kódem ALZADNY30 ho koupíte za 1 189 Kč místo původních 2 199 Kč (sleva přes 1 000 Kč) Před slevovým kódem stál 1 699 Kč – aktuální cena je tedy historicky nejnižší Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.2.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Slušný WiFi 6 router za tisícovku? D-Link M30 nyní spadl z původních 2 199 Kč na 1 189 Kč po zadání slevového kódu ALZADNY30. I bez kódu stojí 1 699 Kč, ale právě ta kombinace s kódem dělá z routeru jednu z nejzajímavějších nabídek v kategorii. Pokud si chcete ověřit aktuální cenu nebo dostupnost, najdete vše přímo na stránce produktu. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte cenově dostupný WiFi 6 router pro byt nebo menší dům a nechcete utrácet tisíce za značkové řešení.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete pokročilé funkce jako filtrování podle MAC adres nebo máte hodně náročnou síťovou infrastrukturu.💡 Za 1 189 Kč je to velmi solidní poměr cena/výkon – WiFi 6 routery s Mesh podporou a AI optimalizací běžně začínají výš. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je D-Link M30 zajímavý D-Link M30 cílí na uživatele, kteří chtějí přejít na WiFi 6, ale nechtějí za router platit dva tisíce nebo více. Za 1 189 Kč dostanete dvoupásmový AX3000 router s teoretickou rychlostí až 3 000 Mb/s (574 Mb/s na 2,4 GHz a 2 403 Mb/s na 5 GHz), pět interních antén a podporu MU-MIMO i OFDMA. V praxi to znamená, že zvládne bez problémů streamování 4K videa, videohovory i připojení desítek chytrých domácích zařízení najednou. Zajímavou vlastností je podpora Mesh sítě – pokud vám jeden kus nestačí na pokrytí celého domu, můžete přidat další kusy M30 a vytvořit jednu síť. Co od něj čekat v praxi Router disponuje čtyřmi gigabitovými LAN porty a jedním WAN portem, což na běžnou domácnost bohatě stačí. Připojíte přes kabel počítač, konzoli, NAS i smart TV. Nastavení probíhá přes aplikaci AQUILA PRO AI, která je v češtině a zvládne to i méně technicky zdatný uživatel. Součástí je i rodičovská kontrola – můžete blokovat konkrétní stránky, nastavovat časové plány a vytvořit oddělenou síť pro hosty. Zabezpečení stojí na WPA3 standardu a router má certifikaci kybernetické bezpečnosti ETSI EN 303 645, což v této cenové kategorii rozhodně není samozřejmost. Integrovaný AI optimalizátor průběžně vybírá nejlepší WiFi kanál a přizpůsobuje prioritu provozu podle toho, co zrovna děláte. KOUPIT ROUTER V AKCI Design je kompaktní a zaoblený – rozměry 18,15 × 12,92 × 6,6 cm a hmotnost pouhých 295 gramů. Na rozdíl od klasických „pavouků“ s externími anténami vypadá M30 v obýváku neutrálně. Dá se pověsit na zeď nebo jen položit na poličku. Zaoblený tvar podle D-Linku přispívá ke kulovému šíření signálu, což by mělo znamenat rovnoměrnější pokrytí prostoru. Co říkají uživatelé Na Alze má router hodnocení 3,9 z 5 (6 hodnocení) – není to tedy perfektní skóre a je fér to zmínit. Spokojení uživatelé vyzdvihují především jednoduché nastavení, příjemný design a překvapivě dobrý dosah signálu i bez externích antén. Jeden z recenzentů uvádí, že signál se dostal i tam, kde předchozí router nezvládal, a chválí funkční rodičovskou kontrolu přes cloudovou aplikaci. KOUPIT ROUTER V AKCI Na druhou stranu se objevují i výtky. Někteří uživatelé postrádají pokročilejší síťové funkce, jako je filtrování podle MAC adres. Jeden recenzent měl problém s připojením tiskárny – musel snížit verzi bezpečnostního protokolu. A další uživatel hlásil potíže s nastavením přes aplikaci. Pokud patříte mezi náročnější uživatele, kteří chtějí mít nad routerem plnou kontrolu přes webové rozhraní, M30 vás může v některých ohledech omezovat – je navržený primárně pro ovládání přes mobilní aplikaci. Kdy to smysl nedává Pokud máte velký dům a potřebujete pokrýt třeba tři patra včetně zahrady, samotný jeden kus nemusí stačit – ale díky nízké ceně si můžete koupit rovnou dva a vytvořit Mesh. Naopak pokud potřebujete router s WAN portem rychlejším než 1 Gbit (například pro optiku 2,5G), tady narazíte. A pokud vyžadujete podrobné ruční nastavení sítě na úrovni pokročilého administrátora, M30 k tomu zkrátka není stavěný. Verdikt: pro koho se to vyplatí D-Link M30 za 1 189 Kč je rozumná volba pro běžnou domácnost, která chce WiFi 6, slušné pokrytí a jednoduché ovládání bez velkých investic. Není to router pro power usery, ale pro většinu domácností splní svůj účel s rezervou. A pokud potřebujete víc, můžete kdykoli přidat druhý kus a vytvořit Mesh síť za pořád rozumné peníze. Pokud vás zajímají i další aktuální slevy na síťové vybavení a elektroniku, podívejte se na probíhající Alza Dny, kde se pravidelně objevují zvýhodněné nabídky.

O autorovi
Jakub Kárník
Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… 