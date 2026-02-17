Obrazovka do auta Sencor pěkně zlevnila. Umí Android Auto i CarPlay a má vestavěnou palubní kameru Hlavní stránka Zprávičky Displej do auta SENCOR SCT M1090DBWT nyní na Alze za 2 799 Kč s kódem ALZADNY20 Zařízení kombinuje bezdrátové Android Auto a Apple CarPlay s integrovanou palubní kamerou V balení najdete také couvací kameru s automatickou detekcí zpátečky Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 17.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Majitelé starších vozidel bez moderního infotainmentu nemusí nutně investovat do drahé vestavby nového autorádia. Na trhu existují přídavné displeje, které se jednoduše připevní na čelní sklo nebo palubní desku a nabídnou podobné funkce za zlomek ceny. Jedním z nich je SENCOR SCT M1090DBWT, který právě teď seženete na Alze o 700 Kč levněji než obvykle při uplatnění kódu ALZADNY20. Bezdrátové propojení s telefonem Hlavním tahákem displeje SENCOR SCT M1090DBWT je bezdrátová podpora Android Auto a Apple CarPlay. Po prvním spárování se zařízení automaticky připojí k vašemu telefonu, jakmile nastoupíte do auta. Na 10,26″ IPS obrazovce s rozlišením 1024 × 600 pixelů pak můžete pohodlně ovládat navigaci, přehrávat hudbu nebo přijímat hovory prostřednictvím hlasových příkazů. CHCI OBRAZOVKU DO AUTA V AKCI Displej podporuje také zrcadlení celé obrazovky telefonu, takže můžete používat i aplikace, které Android Auto nebo CarPlay nativně nepodporují. Zvuk se přenáší do reproduktorů vozu bezdrátově přes FM vysílač, případně lze využít 3,5mm AUX výstup. Kompatibilita zahrnuje telefony s Androidem 10 a novějším nebo iPhony s iOS 8 a vyšším. Dvojice kamer v jednom balení SENCOR do svého displeje integroval přední Full HD kameru s rozlišením 1080p a záběrem 120°, která slouží jako palubní kamera pro záznam jízdy. Nahrávky se ukládají na microSD kartu až do kapacity 256 GB ve smyčce, takže se starší záznamy automaticky přepisují. Součástí balení je navíc zadní couvací kamera rovněž s rozlišením 1080p. Ta disponuje automatickou detekcí zařazení zpátečky, takže se obraz z ní zobrazí ihned, jakmile začnete couvat. Propojení zajišťuje 2,5mm jack kabel. Instalace a konektivita Displej váží 425 gramů a jeho rozměry činí 240 × 115 × 41 mm. V balení najdete 360° držák s přísavkou na čelní sklo a také dva držáky na palubní desku (měkký a tvrdý). Napájení zajišťuje USB-C konektor s podporou 12–24 V, přičemž adaptér je součástí dodávky. KOUPIT OBRAZOVKU SENCOR Z konektivity nechybí Wi-Fi 5 GHz pro stabilní bezdrátové připojení a Bluetooth 5.0 pro handsfree hovory s vestavěným mikrofonem. Zařízení pohání procesor Allwinner V533 s 2 GB operační paměti DDR3. Co říkají uživatelé Na Alze má SENCOR SCT M1090DBWT hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od 20 zákazníků, přičemž 95 % z nich produkt doporučuje. Uživatelé chválí především jednoduché nastavení, rychlé propojení s iPhonem i Androidem a kvalitu obrazu obou kamer. Jeden slovenský zákazník například uvádí, že během více než pětihodinové jízdy nezaznamenal žádné odpojení ani zamrznutí. Objevují se ale i kritické hlasy. Jeden recenzent si stěžoval na občasné zasekávání a odpojování během testovací jízdy s iPhonem 14 Pro, což ho vedlo k vrácení produktu. Jiní zmiňují, že nalepovací držáky příliš nedrží a přísavkový držák se může během jízdy mírně třást. Kvalita zvuku přes AUX také nemusí vyhovovat každému. Pro koho je produkt vhodný? Displej ocení především majitelé starších aut bez Android Auto nebo CarPlay, kteří chtějí pohodlně používat navigaci z telefonu a zároveň mít palubní kameru. Naopak nebude ideální volbou pro perfekcionisty očekávající plynulost na úrovni moderních infotainmentů – občasné záseky v menu jsou u zařízení v této cenové kategorii běžné. Pokud potřebujete absolutní spolehlivost, raději investujte do vestavěného řešení od renomovaného výrobce. Uvažujete o podobném displeji do svého auta? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko obrazovka Sencor Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024