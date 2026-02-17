Chcete novou televizi? Tady je 10 modelů, které se teď nejvíc vyplatí koupit Hlavní stránka Články Vybrali jsme 10 televizí, které jsou aktuálně ve výrazné slevě na Alze Najdete tu modely od 9 432 Kč do 59 490 Kč – od 55" po 98" Řadíme od nejlevnějších po nejdražší a ke každému modelu říkáme, pro koho se hodí Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 17.2.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Únorové Alza Dny přinesly vlnu slev na televize napříč kategoriemi. Některé modely spadly na polovinu původní ceny, jiné se dostaly na historická minima. Prošli jsme aktuální nabídku a vybrali deset televizí, které stojí za pozornost – od dostupných QLED modelů po prémiové OLED a obří 98″ obrazovku. U každé říkáme, co od ní čekat a kdy se vyplatí sáhnout jinam. Nejlevnější televize v přehledu: pod 11 tisíc Střední třída: 16–20 tisíc Kč Vyšší liga: Mini LED s plnou výbavou Prémiová kategorie: OLED a obří Mini LED Kterou televizi vybrat: rychlý průvodce Rychlé shrnutí:✅ Chcete ušetřit co nejvíc – sáhněte po TCL 65T69C za 10 980 Kč nebo CHiQ M55QN9G za 9 432 Kč.✅ Chcete OLED – Samsung QE48S90F za 19 992 Kč je historicky nejlevnější vstup do OLED od Samsungu, LG OLED77C54 za 49 343 Kč nabídne monumentální 77″ úhlopříčku.✅ Chcete velkou obrazovku – Hisense 85E7Q za necelých 20 tisíc je 85″ za cenu 55″ televize. TCL 98C7K za 59 490 Kč je téměř 2,5metrový kolos za polovinu.⚠️ U většiny modelů platí: nativní 120 Hz má jen LG řada QNED93 a OLED modely. Ostatní 120 Hz interpolují. Nejlevnější televize v přehledu: pod 11 tisíc 1. CHiQ M55QN9G – 55″ Mini LED za 9 432 Kč Nejlevnější položka v našem výběru, ale rozhodně ne špatná. CHiQ M55QN9G za 9 432 Kč s kódem ALZADNY20 nabízí Mini LED podsvícení a QLED technologii – kombinaci, kterou v této cenové kategorii nenajdete u žádné velké značky. Běží na Google TV, má 4K rozlišení a hlavně 4 roky záruky díky české výrobě v Nymburku. Původní cena byla 11 790 Kč. Pro koho: Hledáte solidní 55″ televizi na sledování filmů a seriálů a nechcete utratit víc než 10 tisíc. Uživatelé chválí kvalitu černé barvy a rychlost systému. Pozor na: Obnovovací frekvence je nativně 60 Hz, 120 Hz je pouze interpolovaných. Vestavěný zvuk je slabší – počítejte se soundbarem. RAM 2 GB může časem omezovat plynulost systému. KOUPIT CHiQ M55QN9G 2. TCL 65T69C – 65″ QLED za 10 980 Kč Asi nejlepší poměr úhlopříčka/cena v celém přehledu. TCL 65T69C stojí s kódem ALZADNY25 jen 10 980 Kč, přičemž původní cena byla 19 990 Kč. K tomu navíc dostanete 6 měsíců SledováníTV (hodnota 1 500 Kč) a prodlouženou záruku TCL (hodnota 3 990 Kč). Panel je QLED s antireflexní úpravou, Google TV, Dolby Vision i Dolby Atmos. Pro koho: Chcete co největší obraz za co nejméně peněz. Skvělá volba do obýváku na filmy, seriály a sport. Pozor na: Nativních 60 Hz – 120 Hz Game Accelerator funguje jen ve Full HD. Někteří uživatelé hlásili zasekávání systému, ale novější firmware to údajně řeší. Chybí nahrávání na USB a sluchátkový jack. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Střední třída: 16–20 tisíc Kč 3. TCL 75T69C – 75″ QLED za 16 792 Kč Stejný model jako výše, jen o deset palců větší – a cenový propad je ještě výraznější. TCL 75T69C spadl z 29 990 Kč na 16 792 Kč s kódem ALZADNY25. Za necelých 17 tisíc tak dostanete 191 cm obrazu s QLED panelem, Dolby Vision, antireflexní úpravou a Google TV. Hodnocení na Alze je 5,0 z 5 (zatím od 4 zákazníků). Pro koho: Máte prostorný obývák a chcete velkou televizi za rozumnou cenu. Na běžné sledování a sport ideální. Pozor na: Stejná omezení jako u 65″ verze – nativně 60 Hz, 120 Hz jen ve Full HD. Maximální jas 350 nitů neohromí v prosklené místnosti. KOUPIT TCL 75T69C 4. LG 65QNED85A6C – 65″ Mini LED za 17 243 Kč Kdo chce od 65″ televize víc než základní QLED, tady je odpověď. LG 65QNED85A6C s kódem ALZADNY25 vyjde na 17 243 Kč, původní cena byla 32 990 Kč. Mini LED podsvícení, 144 Hz v herním režimu, Magic Remote v balení a garance 4 aktualizací WebOS. Matný povrch se hodí do světlých místností. Pro koho: Hráči na konzolích (PS5, Xbox) ocení skutečných 144 Hz s VRR a G-SYNC. Kdo chce propracovanější systém a ovládání než u TCL. Pozor na: Zvuk je jen 20 W – soundbar je prakticky nutnost. Jeden zákazník zpochybňuje počet stmívacích zón u Mini LED – LG toto číslo neuvádí, takže počítejme spíše s desítkami, nežli stovkami. ZOBRAZIT CENU NA ALZE 5. Hisense 85E7Q – 85″ QLED za 19 971 Kč Největší úhlopříčka za nejmenší peníze v tomto přehledu. Hisense 85E7Q stojí aktuálně 19 971 Kč, původní cena byla 29 990 Kč. Za dvacet tisíc dostanete 215 cm obraz s QLED panelem, Dolby Vision, Dolby Atmos a k tomu ještě předplatné Antik TV zdarma. Na Alze má 52 hodnocení. Pro koho: Chcete co největší obraz za co nejmíň. 85″ za dvacet tisíc je prostě extrémní poměr velikost/cena. Pozor na: Panel je nativně 60 Hz (120 Hz je simulovaných). Podsvícení Direct LED bez lokálního stmívání – kvalita černé neodpovídá Mini LED nebo OLED. Systém VIDAA je méně rozšířený než Google TV. KOUPIT HISENSE 85E7Q 6. Samsung QE48S90F – 48″ OLED za 19 992 Kč Vstup do světa OLED za dvacet tisíc. Samsung QE48S90F s kódem ALZADNY20 vyjde na 19 992 Kč, při uvedení stál 35 990 Kč. Procesor NQ4 AI Gen3 se 128 neuronovými sítěmi, 144 Hz v herním režimu, FreeSync Premium Pro, G-Sync, certifikace PANTONE. Hodnocení na Alze je 4,9 z 5 od 26 zákazníků – 100 % doporučuje. Pro koho: Chcete ten nejlepší obraz a nepotřebujete velkou úhlopříčku. Ideální do ložnice, pracovny nebo menšího obýváku. Skvělá je i jako herní/pracovní monitor k počítači či Macu. Pozor na: 48″ je pro větší místnosti málo. Systém Samsung Tizen má užší nabídku aplikací než Google TV. Minimalistický ovladač nemá číselná tlačítka. OLED může v extrémně světlé místnosti prohrávat se špičkovými MiniLED v jasu. CHCI SAMSUNG OLED V AKCI Vyšší liga: Mini LED s plnou výbavou 7. LG 75QNED93A6A – 75″ Mini LED pod 30 tisíc Jedna z nejzajímavějších slev v celém přehledu. LG 75QNED93A6A se na Alze prodává pod hranicí 30 tisíc korun, přičemž při uvedení v červnu loňského roku stála 59 990 Kč. Ještě koncem ledna se cena držela na 44 990 Kč. Oproti levnějšímu QNED85 nabízí řada 93 vyšší počet stmívacích zón, lepší kontrast, certifikovaný 100% barevný objem DCI-P3 a 40W zvuk s Dolby Atmos. Pro koho: Chcete velkou 75″ obrazovku s nativními 120/144 Hz, Mini LED podsvícením a propracovaným systémem LG. Výborná volba do světlé místnosti. Pozor na: Hmotnost 25,7 kg bez stojanu – na zeď budete potřebovat pomoc. Mini LED stále nedosahuje kontrastu OLED. Za podobnou cenu byste mohli zvážit menší OLED. ZOBRAZIT CENU NA ALZE 8. LG 85QNED93A6A – 85″ Mini LED za 39 893 Kč Stejná řada, jen o deset palců větší. LG 85QNED93A6A se s kódem ALZADNY30 dostala na 39 893 Kč – původní cena při uvedení byla 79 990 Kč. Za necelých 40 tisíc dostanete 215cm obrazovku s Mini LED podsvícením, nativními 144 Hz, čtyřmi HDMI 2.1, G-SYNC, FreeSync Premium a Magic Remote. Televizor, který by ještě před půl rokem stál přes 70 tisíc. Pro koho: Chcete skutečně velkou televizi s herní výbavou a nativními 144 Hz. Hodí se do prostorného obýváku, kde 75″ nestačí. Pozor na: Televizor váží přes 30 kg – montáž na zeď vyžaduje robustní držák (VESA 600×500). Pro menší místnosti je 85″ přehnané. Za cenu kolem 40 tisíc už konkuruje levnějším OLED modelům. KOUPIT LG 85QNED93A6A Prémiová kategorie: OLED a obří Mini LED 9. LG OLED77C54 – 77″ OLED za 49 343 Kč Klasika, která nepotřebuje dlouhé představování. LG OLED77C54 se s kódem ALZADNY30 prodává za 49 343 Kč, původní cena byla 70 490 Kč (při uvedení dokonce 89 990 Kč). Procesor alpha 9 AI Gen8, 144 Hz v herním režimu, čtyři HDMI 2.1, G-SYNC, FreeSync Premium, Dolby Vision IQ, Dolby Atmos a Magic Remote. Na Alze má hodnocení 5,0 z 5 od 81 zákazníků – 100 % doporučuje. Pro koho: Filmoví nadšenci a hráči, kteří chtějí velký OLED s dokonalou černou. Řada C je u LG zlatý standard poměru cena/výkon v OLED segmentu. Pozor na: Vestavěný zvuk (40 W) je na film slabší – soundbar je prakticky nutnost. Nový ovladač nemá čísla ani dedikované mute tlačítko. Ve velmi světlé místnosti s přímým sluncem mohou být na tmavých scénách vidět odrazy. CHCI LG OLED V AKCI 10. TCL 98C7K – 98″ QD-Mini LED za 59 490 Kč A na závěr kolos. TCL 98C7K s úhlopříčkou 249 cm stojí aktuálně 59 490 Kč, při uvedení stál 124 990 Kč – tedy méně než polovina. QD-Mini LED s 2 048 stmívacími zónami, jas až 3 000 nitů, 144 Hz, čtyři HDMI 2.1 a 60W reproduktory laděné Bang & Olufsen. Kdo chce doma kinosál bez projektoru, tohle je asi nejblíž, co se za tyto peníze dá dostat. Pro koho: Máte prostorný obývák (sledovací vzdálenost 3–4 metry) a chcete co největší obraz s prémiovou výbavou. Zvuk 60 W s B&O ladění je nad průměrem – soundbar možná ani nebudete potřebovat. Pozor na: Hmotnost přes 50 kg, instalace na zeď vyžaduje robustní držák a minimálně dva lidi. Pro menší místnosti je to příliš. KOUPIT TCL 98C7K Kterou televizi vybrat: rychlý průvodce Deset televizí je hodně, tak to zkrátíme. Pokud chcete co nejlevněji a co největší obraz, sáhněte po TCL 65T69C za 10 980 Kč nebo Hisense 85E7Q za necelých 20 tisíc. Pokud preferujete kvalitu obrazu nad velikostí, Samsung QE48S90F s OLED za 19 992 Kč je v tomto přehledu asi nejlepší poměr cena/kvalita obrazu. Pro hráče, kteří potřebují nativní 120+ Hz ve 4K, jsou nejlepší volbou modely LG – ať už QNED85 za 17 243 Kč nebo QNED93 pod 30 tisíc. A kdo chce kino doma bez kompromisů, 77″ LG OLED za 49 343 Kč nebo 98″ TCL za 59 490 Kč jsou v aktuálních cenách výjimečné nabídky. Všechny slevy jsou součástí probíhajících Alza Dnů. Ceny a dostupnost se mohou měnit podle skladových zásob – pokud vás některý model zaujal, doporučujeme neotálet. ZOBRAZIT VŠECHNY ALZA DNY Která televize z našeho výběru vás zaujala nejvíc? A co je pro vás při výběru nejdůležitější – velikost, kvalita obrazu, nebo cena? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá televize slevy Televize Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Nejlepší televize do 10 000 Kč (2024). Vybrali jsme aktuální špičku Jakub Kárník 21.10.2024