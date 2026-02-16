4G LTE router pod tisícovku! Cudy N300 se vejde kamkoliv a oceníte ho nejen jako zálohu Hlavní stránka Zprávičky CUDY N300 je kompaktní 4G LTE router s Wi-Fi (300 Mb/s) – stačí vložit nano SIM a máte internet S kódem ALZADNY15 stojí 849 Kč místo původních 1 299 Kč (sleva 450 Kč) Hodí se na chatu, na cesty, do karavanu nebo jako záloha pevného internetu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 16.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Připojení k internetu na chatě, v karavanu nebo při výpadku pevné linky nemusí být složité. CUDY N300 4G LTE router teď v rámci Alza Dnů seženete za 849 Kč se slevovým kódem ALZADNY15 – běžně stojí 1 299 Kč, ušetříte tedy 450 Kč. Aktuální cenu a dostupnost si můžete ověřit přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete jednoduché Wi-Fi připojení přes SIM kartu na místech bez pevného internetu⚠️ Zvažte, pokud potřebujete 5GHz pásmo, vyšší rychlosti nebo plánujete připojit desítky zařízení najednou.💡 Za 849 Kč dostanete funkční LTE router s Wi-Fi, VPN a dvěma ethernetovými porty ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tenhle router zajímavý CUDY N300 řeší klasický problém: potřebujete Wi-Fi, ale nemáte kam zapojit kabel. Stačí vložit nano SIM kartu s daty a router vytvoří bezdrátovou síť. Žádné složité nastavování, žádný technik. Je to přímočaré řešení pro chaty, karavany, zahrady, dočasné provozy nebo jako záloha k pevnému připojení doma. CUDY jako značka sice nepatří mezi nejznámější, ale v kategorii dostupných routerů si za poslední roky vybudovala solidní pověst. Na Alze je tento model jedním z nejprodávanějších – přes 500 prodaných kusů a reklamovanost pod 1 % mluví samy za sebe. Rychlost a připojení: co od něj čekat Router podporuje 4G LTE Cat. 4 s maximální rychlostí stahování až 150 Mb/s. V praxi bude reálná rychlost záviset na pokrytí a operátorovi, ale pro běžné surfování, streamování videa nebo práci s e-maily to ve většině lokalit bohatě stačí. Wi-Fi síť běží na frekvenci 2,4 GHz s přenosovou rychlostí až 300 Mb/s (standard Wi-Fi 4). K dispozici jsou také dva ethernetové porty (10/100 Mb/s) – jeden z nich můžete využít jako WAN pro připojení pevného internetu, druhý jako LAN pro kabelové připojení počítače, tiskárny nebo televize. Zajímavá je funkce WAN failover: pokud máte doma pevný internet a zároveň SIM kartu v routeru, při výpadku hlavní linky router automaticky přepne na mobilní data. Pro domácnosti nebo kancelář, kde je výpadek nepříjemný, to může být praktický bonus. KOUPIT ROUTER V AKCI Praktická stránka: rozměry, zabezpečení, správa Rozměry 11,8 × 8 × 2,75 cm z něj dělají opravdu kompaktní zařízení – bez problémů ho hodíte do batohu nebo schováte za televizi. Dvě neodnímatelné antény zajišťují slušné pokrytí Wi-Fi signálem, což potvrzují i uživatelé v recenzích. Po stránce zabezpečení router podporuje WPA3. Nechybí ani vestavěný VPN server a klient (PPTP, L2TP) – hodí se pro bezpečné vzdálené připojení do firemní sítě nebo pro ochranu dat na veřejných místech. Správa probíhá přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci Cudy App, která umožňuje základní nastavení i monitoring provozu. Co říkají uživatelé Na Alze má CUDY N300 hodnocení 4,7 z 5 při 13 hodnoceních, přičemž 92 % zákazníků produkt doporučuje. Uživatelé nejčastěji chválí kompaktní rozměry, jednoduchost zprovoznění a to, že po vložení SIM karty router funguje prakticky okamžitě. Několik recenzí ho výslovně doporučuje na služební cesty a do míst bez pevného internetu. Jsou tu ale důležité výhrady, o kterých byste měli vědět. Jeden uživatel hlásí, že router nefungoval se SIM kartou od Vodafone. Jiný popisuje problémy s novějšími 5G SIM kartami, které používají výhradně IPv6 – v takovém případě mohou některé weby fungovat jen částečně. Pokud máte SIM od menšího nebo specifického operátora, vyplatí se předem ověřit kompatibilitu. Drobný tip z recenzí: pokud máte na SIM kartě zapnutý PIN kód, router se nepřipojí. Stačí PIN vypnout v telefonu před vložením do routeru a vše naběhne bez problémů. PODÍVAT SE NA SLEVU Verdikt: pro koho se to vyplatí CUDY N300 je jednoduchý a levný způsob, jak získat Wi-Fi připojení kdekoliv, kde máte mobilní signál. Za 849 Kč dostanete LTE router s VPN, WAN failoverem a slušným zabezpečením – to je v této cenové kategorii těžko k poražení. Pokud hledáte nenáročné řešení na chatu, zahradu, karavan nebo jako zálohu domácího internetu, je to rozumná volba. Naopak pokud potřebujete 5GHz Wi-Fi, rychlosti nad 150 Mb/s nebo plánujete připojit větší počet zařízení v náročnějším provozu, sáhněte po výkonnějším modelu. A pokud máte SIM výhradně s IPv6 (některé tarify), ověřte si předem, zda vám router bude vyhovovat. Pokud vás zajímají i další zlevněné produkty, můžete si projít aktuální Alza Dny, kde se pravidelně mění nabídka síťových zařízení, příslušenství i elektroniky. Hledáte jiné příslušenství ve slevě? Nedávno jsme psali i o těchto akcích👇 Stačí SIM karta a jedete: 5G router TP-Link Archer NX500 teď pořídíte ve velké akci Wi-Fi 7 router za pakatel. Tenhle od Mercusys pořádně zlevnil, v květnu stál skoro dvojnásobek Router TP-Link s Wi-Fi 7 v Česku výrazně zlevnil! Nabízí přehlednou aplikaci a funkci EasyMesh Máte na chatě nebo na cestách spolehlivý internet, nebo to stále řešíte hotspotem z telefonu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi 