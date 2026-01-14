TOPlist

Wi-Fi 7 router za pakatel. Tenhle od Mercusys pořádně zlevnil, v květnu stál skoro dvojnásobek

  • Mercusys MR37BE s Wi-Fi 7 je nyní na Alze k dispozici za historicky nejnižší cenu 1 455 Kč
  • Router nabízí kombinovanou rychlost až 6,5 Gb/s a dva 2,5G porty pro rychlé kabelové připojení
  • Zařízení podporuje technologii EasyMesh pro rozšíření sítě a nejnovější zabezpečení WPA3

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
14.1.2026 08:00
Ikona komentáře 0
Mercusys MR37BE na stole ai ilustrace

Wi-Fi 7 už dávno není výsadou prémiových routerů za desetitisíce korun. Důkazem je Mercusys MR37BE, který aktuálně na Alze seženete za pouhých 1 455 Kč. Jde o historicky nejnižší cenu tohoto modelu – před akcí stál 1 999 Kč a při uvedení na trh v květnu loňského roku činila jeho doporučená cena 2 799 Kč. Ušetřit tak můžete téměř polovinu.

Wi-Fi 7 dostupná pro každého

Nejnovější standard Wi-Fi 7 přináší oproti předchozí generaci vyšší přenosové rychlosti a nižší latenci. Mercusys MR37BE dosahuje kombinované rychlosti až 6,5 Gb/s – konkrétně 5 760 Mb/s v pásmu 5 GHz a 688 Mb/s v pásmu 2,4 GHz. K tomu přispívají technologie jako 4K-QAM, která přenáší o 20 % více dat než Wi-Fi 6, nebo Multi-Link Operation (MLO) pro stabilnější spojení.

Mercusys MR37BE render

Router je vybaven šesti všesměrovými anténami s technologií Beamforming, která směruje signál přímo k připojeným zařízením. Díky tomu by měl bez problémů pokrýt i rozlehlejší domácnosti s více místnostmi.

CHCI ROUTER MERCUSYS V AKCI

Rychlé porty pro náročná zařízení

Mercusys MR37BE nezůstává pozadu ani v oblasti kabelového připojení. K dispozici je 2,5G WAN port pro připojení k internetu a 2,5G LAN port, který ocení majitelé síťových úložišť NAS nebo výkonných počítačů. Doplňují je dva gigabitové LAN porty pro další zařízení jako chytré televize nebo herní konzole.

Chytré funkce a snadná správa

Router podporuje technologii EasyMesh, díky které jej lze propojit s dalšími kompatibilními zařízeními a vytvořit tak jednotnou mesh síť s jedním názvem a heslem. O bezpečnost se stará protokol WPA3.

KOUPIT ROUTER MERCUSYS

Nastavení a správa probíhá přes aplikaci MERCUSYS dostupnou pro Android i iOS v češtině. Součástí je také rodičovská kontrola s možností blokování nevhodných stránek a omezení času stráveného online.

Uvažujete o přechodu na Wi-Fi 7?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.2025
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.2025
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024