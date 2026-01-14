Wi-Fi 7 router za pakatel. Tenhle od Mercusys pořádně zlevnil, v květnu stál skoro dvojnásobek Hlavní stránka Zprávičky Mercusys MR37BE s Wi-Fi 7 je nyní na Alze k dispozici za historicky nejnižší cenu 1 455 Kč Router nabízí kombinovanou rychlost až 6,5 Gb/s a dva 2,5G porty pro rychlé kabelové připojení Zařízení podporuje technologii EasyMesh pro rozšíření sítě a nejnovější zabezpečení WPA3 Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 14.1.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Wi-Fi 7 už dávno není výsadou prémiových routerů za desetitisíce korun. Důkazem je Mercusys MR37BE, který aktuálně na Alze seženete za pouhých 1 455 Kč. Jde o historicky nejnižší cenu tohoto modelu – před akcí stál 1 999 Kč a při uvedení na trh v květnu loňského roku činila jeho doporučená cena 2 799 Kč. Ušetřit tak můžete téměř polovinu. Wi-Fi 7 dostupná pro každého Nejnovější standard Wi-Fi 7 přináší oproti předchozí generaci vyšší přenosové rychlosti a nižší latenci. Mercusys MR37BE dosahuje kombinované rychlosti až 6,5 Gb/s – konkrétně 5 760 Mb/s v pásmu 5 GHz a 688 Mb/s v pásmu 2,4 GHz. K tomu přispívají technologie jako 4K-QAM, která přenáší o 20 % více dat než Wi-Fi 6, nebo Multi-Link Operation (MLO) pro stabilnější spojení. Router je vybaven šesti všesměrovými anténami s technologií Beamforming, která směruje signál přímo k připojeným zařízením. Díky tomu by měl bez problémů pokrýt i rozlehlejší domácnosti s více místnostmi. CHCI ROUTER MERCUSYS V AKCI Rychlé porty pro náročná zařízení Mercusys MR37BE nezůstává pozadu ani v oblasti kabelového připojení. K dispozici je 2,5G WAN port pro připojení k internetu a 2,5G LAN port, který ocení majitelé síťových úložišť NAS nebo výkonných počítačů. Doplňují je dva gigabitové LAN porty pro další zařízení jako chytré televize nebo herní konzole. Chytré funkce a snadná správa Router podporuje technologii EasyMesh, díky které jej lze propojit s dalšími kompatibilními zařízeními a vytvořit tak jednotnou mesh síť s jedním názvem a heslem. O bezpečnost se stará protokol WPA3. KOUPIT ROUTER MERCUSYS Nastavení a správa probíhá přes aplikaci MERCUSYS dostupnou pro Android i iOS v češtině. Součástí je také rodičovská kontrola s možností blokování nevhodných stránek a omezení času stráveného online. Uvažujete o přechodu na Wi-Fi 7? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza česko router Sleva Wi-Fi 7 Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024