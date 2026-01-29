Stačí SIM karta a jedete: 5G router TP-Link Archer NX500 teď pořídíte ve velké akci Hlavní stránka Zprávičky TP-Link Archer NX500 5G AX3000 je nyní na Alze za 4 899 Kč místo původních 6 999 Kč Router kombinuje 5G a LTE připojení s dvoupásmovou WiFi 6 a podporou EasyMesh Sleva 30 % platí při použití kódu ALZADNY30 do vyprodání zásob Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Najít spolehlivé internetové připojení na chalupě nebo v místech bez kabelové infrastruktury bývá oříšek. TP-Link na to má řešení v podobě 5G routeru Archer NX500, který stačí osadit SIM kartou a okamžitě vytvoří WiFi síť. Na Alze je aktuálně k dispozici s 30% slevou za 4 899 Kč, což je zajímavá příležitost pro ty, kdo potřebují rychlý internet mimo dosah pevného připojení. 5G rychlost bez kabelů Archer NX500 využívá 5G a LTE sítě s teoretickou rychlostí stahování až 4,67 Gb/s a odesílání až 1,25 Gb/s. V praxi samozřejmě záleží na pokrytí a vytížení sítě vašeho operátora, ale i tak jde o parametry, které s přehledem zvládnou streamování 4K videí nebo videokonference. Router je zpětně kompatibilní také s 4G LTE sítěmi, takže funguje i v oblastech bez 5G pokrytí. Stačí vložit nano SIM kartu a router začne okamžitě fungovat bez složitého nastavování. To ocení především ti, kdo potřebují rychle zprovoznit internet v rekreačním objektu, dočasné kanceláři nebo třeba pojízdné prodejně. WiFi 6 pro celou domácnost Router vytváří dvoupásmovou WiFi 6 síť s rychlostí 2 402 Mb/s v pásmu 5 GHz a 574 Mb/s v pásmu 2,4 GHz. Díky deseti interním anténám by měl pokrýt i větší prostory. Výrobce uvádí možnost připojení více než 30 zařízení současně, což vystačí pro běžnou domácnost i menší kancelář. CHCI ROUTER TP-LINK V AKCI Archer NX500 podporuje technologii EasyMesh, takže jej můžete kombinovat s dalšími kompatibilními routery nebo extendery a vytvořit tak mesh síť s jednotným názvem WiFi. Zařízení se pak automaticky připojují k nejsilnějšímu signálu bez nutnosti manuálního přepínání. Záložní připojení přes kabel Router disponuje jedním gigabitovým LAN/WAN portem a dvěma LAN porty. Díky tomu může fungovat i jako klasický WiFi router připojený ke kabelovému internetu, optice nebo DSL modemu. Pokud máte k dispozici obě možnosti, 5G připojení poslouží jako záloha pro případ výpadku pevné linky. Nastavení a správa probíhá přes webové rozhraní nebo mobilní aplikaci TP-Link Tether pro Android i iOS. Aplikace umožňuje nastavit rodičovskou kontrolu, spravovat připojená zařízení nebo vytvořit síť pro hosty. Automatické aktualizace firmwaru zajistí, že router bude vždy na nejnovější verzi. Cena a pro koho se hodí S aktuální cenou 4 899 Kč (po zadání kódu ALZADNY30) jde o zajímavou volbu pro majitele chat a chalup, provozovatele dočasných provozoven nebo kohokoli, kdo potřebuje internet v místech bez kabelové infrastruktury. Kompaktní rozměry 9,9 × 9,9 × 19 cm umožňují snadné umístění. KOUPIT TP-LINK ARCHER NX500 Naopak pro běžnou domácnost s dostupným pevným připojením nedává 5G router příliš smysl – klasický WiFi router vyjde levněji a nabídne stabilnější připojení. Také je třeba počítat s tím, že k routeru budete potřebovat datovou SIM kartu s dostatečným objemem dat, což představuje další měsíční náklad. Využili byste 5G router na chalupě nebo v práci? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza router Sleva TP-Link Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024