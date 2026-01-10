TOPlist

Router TP-Link s Wi-Fi 7 v Česku výrazně zlevnil! Nabízí přehlednou aplikaci a funkci EasyMesh

  • Vstupní WiFi 7 router TP-Link s rychlostí až 3,6 Gbps stojí nyní 1 599 Kč s kódem VYPRODEJ20
  • Dual-band (2.4 + 5 GHz), EasyMesh kompatibilní, 5× gigabitové porty a ochrana HomeShield
  • Původně 1 999 Kč – levná cesta k WiFi 7 standardu na českém trhu

Jakub Kárník
10.1.2026 18:00
wi-fi 7 router tp link

WiFi 7 router za cenu WiFi 6? TP-Link Archer BE220W je vstupní model nové generace, který nabízí standard 802.11be za zlomek ceny prémiových routerů. Původně stál 1 999 Kč, nyní ho na Alze seženete za 1 599 Kč s kódem VYPRODEJ20.

WiFi 7, ale dual-band

Důležité upozornění hned na začátek: Archer BE220W je dual-band router – pracuje pouze na pásmech 2.4 GHz a 5 GHz. Plnohodnotné WiFi 7 routery mají i 6 GHz pásmo, které přináší největší výhody nového standardu. Tady ho nenajdete.

TP Link Archer BE220W

Co tedy dostanete? Technologie 4K-QAM přenáší o 20 % více dat než WiFi 6. OFDMA efektivně rozděluje pásmo mezi více zařízení. Kombinovaná rychlost činí až 3 570 Mb/s (688 Mb/s na 2.4 GHz + 2 882 Mb/s na 5 GHz). Pro běžnou domácnost více než dostatečné.

EasyMesh a gigabitové porty

Router je EasyMesh kompatibilní – můžete ho kombinovat s dalšími EasyMesh zařízeními a vytvořit jednotnou mesh síť pro celý dům. Čtyři externí antény s Beamforming technologií směrují signál tam, kde je potřeba.

Konektivita zahrnuje 1× WAN a 4× LAN gigabitové porty. Pro většinu domácností dostatečné – připojíte PC, konzoli, NAS i smart TV kabelem. Anonymní zákazník chválí: „Rychlost a dosah, snadná správa a instalace.“

HomeShield a VPN

Bezpečnostní systém TP-Link HomeShield chrání síť v reálném čase. Rodičovská kontrola, blokování nevhodného obsahu, správa času online. Můžete vytvořit oddělenou IoT síť pro chytrá zařízení – bezpečnostní kamery a senzory tak neohrozí hlavní síť.

Podpora VPN umožňuje připojit celou domácnost k VPN serveru bez instalace softwaru na každé zařízení. Šifrování WPA3 je samozřejmostí. Aplikace Tether zvládá nastavení i správu z mobilu – Jiří z Prahy potvrzuje: „Jednoduché nastavení.“

Pro koho je router vhodný?

TP-Link Archer BE220W za 1 599 Kč cílí na zákazníky, kteří chtějí levný vstup do WiFi 7 s výhledem do budoucna. Pro běžné domácnosti s rychlostí internetu do 1 Gbps naprosto dostačující. Mesh kompatibilita umožňuje postupné rozšiřování.

Na co si dát pozor? Chybí 6 GHz pásmo – to je hlavní omezení oproti plnohodnotným WiFi 7 routerům. Pokud máte zařízení s podporou 6 GHz (některé nové telefony a notebooky), nevyužijete jejich potenciál. Porty jsou „pouze“ gigabitové – nemáte 2.5G nebo 10G WAN.

Pro koho to není? Pokud máte optiku s rychlostí nad 1 Gbps nebo hodně WiFi 7 zařízení s 6 GHz, investujte do tri-band routeru. Ale za 1 599 Kč dostanete solidní základ s moderními technologiemi, mesh podporou a kvalitní aplikací. Jako náhrada starého WiFi 5 routeru to bude výborná volba.

Vyměnili jste už router za WiFi 7, nebo vám stačí starší generace?

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

