Router TP-Link s Wi-Fi 7 v Česku výrazně zlevnil! Nabízí přehlednou aplikaci a funkci EasyMesh

Vstupní WiFi 7 router TP-Link s rychlostí až 3,6 Gbps stojí nyní 1 599 Kč s kódem VYPRODEJ20 Dual-band (2.4 + 5 GHz), EasyMesh kompatibilní, 5× gigabitové porty a ochrana HomeShield Původně 1 999 Kč – levná cesta k WiFi 7 standardu na českém trhu

Jakub Kárník Publikováno: 10.1.2026 18:00

WiFi 7 router za cenu WiFi 6? TP-Link Archer BE220W je vstupní model nové generace, který nabízí standard 802.11be za zlomek ceny prémiových routerů. Původně stál 1 999 Kč, nyní ho na Alze seženete za 1 599 Kč s kódem VYPRODEJ20. WiFi 7, ale dual-band Důležité upozornění hned na začátek: Archer BE220W je dual-band router – pracuje pouze na pásmech 2.4 GHz a 5 GHz. Plnohodnotné WiFi 7 routery mají i 6 GHz pásmo, které přináší největší výhody nového standardu. Tady ho nenajdete. Co tedy dostanete? Technologie 4K-QAM přenáší o 20 % více dat než WiFi 6. OFDMA efektivně rozděluje pásmo mezi více zařízení. Kombinovaná rychlost činí až 3 570 Mb/s (688 Mb/s na 2.4 GHz + 2 882 Mb/s na 5 GHz). Pro běžnou domácnost více než dostatečné. EasyMesh a gigabitové porty Router je EasyMesh kompatibilní – můžete ho kombinovat s dalšími EasyMesh zařízeními a vytvořit jednotnou mesh síť pro celý dům. Čtyři externí antény s Beamforming technologií směrují signál tam, kde je potřeba. Konektivita zahrnuje 1× WAN a 4× LAN gigabitové porty. Pro většinu domácností dostatečné – připojíte PC, konzoli, NAS i smart TV kabelem. Anonymní zákazník chválí: „Rychlost a dosah, snadná správa a instalace." HomeShield a VPN Bezpečnostní systém TP-Link HomeShield chrání síť v reálném čase. Rodičovská kontrola, blokování nevhodného obsahu, správa času online. Můžete vytvořit oddělenou IoT síť pro chytrá zařízení – bezpečnostní kamery a senzory tak neohrozí hlavní síť. Podpora VPN umožňuje připojit celou domácnost k VPN serveru bez instalace softwaru na každé zařízení. Šifrování WPA3 je samozřejmostí. Aplikace Tether zvládá nastavení i správu z mobilu – Jiří z Prahy potvrzuje: „Jednoduché nastavení." Pro koho je router vhodný? TP-Link Archer BE220W za 1 599 Kč cílí na zákazníky, kteří chtějí levný vstup do WiFi 7 s výhledem do budoucna. Pro běžné domácnosti s rychlostí internetu do 1 Gbps naprosto dostačující. Mesh kompatibilita umožňuje postupné rozšiřování. Na co si dát pozor? Chybí 6 GHz pásmo – to je hlavní omezení oproti plnohodnotným WiFi 7 routerům. Pokud máte zařízení s podporou 6 GHz (některé nové telefony a notebooky), nevyužijete jejich potenciál. Porty jsou „pouze" gigabitové – nemáte 2.5G nebo 10G WAN. Pro koho to není? Pokud máte optiku s rychlostí nad 1 Gbps nebo hodně WiFi 7 zařízení s 6 GHz, investujte do tri-band routeru. Ale za 1 599 Kč dostanete solidní základ s moderními technologiemi, mesh podporou a kvalitní aplikací. Jako náhrada starého WiFi 5 routeru to bude výborná volba. Vyměnili jste už router za WiFi 7, nebo vám stačí starší generace? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na…