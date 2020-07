Legenda Crash Bandicoot oficiálně míří na Android. Začaly předregistrace

Minimálně každý majitel původní konzole PlayStation 1 ho zná. Roztržitý a energický vačnatec Crash Bandicoot se postaral o hodiny a hodiny zábavy v nejednom herním vydání. a teď oficiálně míří na Android. O těchto plánech jsme vás informovali už dříve hra už byla dostupná například v Malajsii. Teď ale tato kultovní “běhačka” putuje oficiálně do světa. V Obchodě Play je globálně otevřená předregistracím, díky čemuž jsme se dozvěděli i její oficiální jméno. Nová hra pro Android ponese název Crash Bandicoot: On the Run!

[EN] Crash Bandicoot: On the Run! – Pre-register Now!

Hráči, kteří si aplikaci předregistrují, následně dostanou ve hře vzhled Modré hyeny. Nicméně samotné datum vydání hry zatím jasné není. Podle některých zvěstí je hra poměrně jednotvárná a také krátká. Jsme zvědaví, kolik na tom bude pravdy. Postup ve hře by ale měl být tradičně založen na běhání či jízdě, což obstarají jak Crash, tak i jeho parťačka Coco. Hlavním motivem má být skládání nových zbraní proti různým bossům. My se tedy na nové Crash Bandicoot On The Run pro Android hodně těšíme.

Crash Bandicoot: On the Run! King

Zkusíte mobilní verzi Crashe?

Zdroj: apolice