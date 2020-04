Zvěsti nelhaly. Mobilní Crash Bandicoot už je dostupný v některých zemích

Letos v únoru jsme vám přinesli zprávu o tom, že se objevily zvěsti a snímky k připravované mobilní hře ze série Crash Bandicoot. Po dvou měsících můžeme už téměř s jistotou potvrdit, že se legendární vačnatec skutečně na mobilní obrazovky dostane. I předtím bylo v podstatě veřejným tajemstvím, že se hra vyvíjí, ale o vydání či finální podobě se opravdu jen spekulovalo. Teď už je k obojímu evidentně o něco blíže. Vývojářský tým King umístil testovací verzi hry do Obchodu Play, odkud jej mohou momentálně stahovat lidé z různých vybraných regionů. Podle dosavadních zpráv například z Malajsie. Zatím se prý mnozí nedostanou dále než za úvodní tutorial, ale o existenci hry je tímto jasno.

Firma zatím vydání nenaplánovala a ani neoznámila. Není tedy jasné, jestli bude dostupná globálně. Vzhledem k tomu, že je zpracovaná v angličtině, by ale měla pochopitelně zamířit i na “západ”. Je také velmi nepravděpodobné, že by takový titul zůstal nějak razantně omezený regionem. Mobilní Crash Bandicoot na sebe jistě strhne velkou pozornost zejména pamětníků prvních her z Playstationu. V popisu aplikace v Obchodě Play se píše o klasické “běhačce” se se souboji s bossy a přítomna bude také parťačka Coco. Hra by měla být ke stažení zdarma a zatím není jasné, zda v ní budou přítomné nějaké mikrotransakce. S ohledem na dosavadní portfolio společnosti King je to asi více než jasné.

Crash Bandicoot Mobile King

Těšíte se na Crashe v mobilu?

Zdroj: apolice