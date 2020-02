Ooga Booga! Vydá se legendární Crash Bandicoot na mobily?

Pamatujete na něj? Skákal po želvách, běhal po stezkách, dokázal se točit se jako tornádo a pumpoval jablka z dřevěných krabic. Jasně, řeč je o legendárním Crashi Bandicootovi z oblíbené série her primárně pro PlayStation. Podle zákulisních spekulací se zdá, že by mohl poblázněný a roztržitý vačnatec vtrhnout i do našich chytrých telefonů. Objevily se dokonce propagační snímky, které mají titulu předpovídat brzký příchod. Mobilní hra z Crash Bandicoot série zatím nemá jméno a klidně může jít o úplný výmysl, ale kdo by se netěšil? My tedy doufáme, že se informace potvrdí.

Majitelem značky je Activision, který nedávno oznámil příchod mobilní hry Diablo Immortal a s hrami na smartphonech to tedy myslí vážně. Vývojářem mobilního Crashe by pak měl být údajně tým King, který pracoval třeba na Candy Crush. Za původní informací stojí Twitter uživatel @jumpbuttoncb. Pod jeho příspěvkem se okamžitě rozjela debata o pravdivosti této spekulace. Redakce serveru Kotaku pak ale přišla s dalšími propagačními snímky a dokonce popisem hry pro obchody s aplikacemi. Stopa je tedy velmi silná.

Mobilní hra Crash Bandicoot by měla být klasickou “běhačkou”. Z popisu i obrázků lze ale vyčíst i nějaká mechanika pro budování základny. Objevit by se měla tradičně také spolupráce s parťačkou Coco. Jestli hra opravdu vyjde, bude mít asi o jednu jasnou cílovou skupinu postaráno. Z mnohých majitelů prvních PlayStationů jsou teď rodiče, takže by mohli nakonec Crashe seznamovat se svými potomky.

Které hry s Crashem jste hráli?

Zdroj: kotaku